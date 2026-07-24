Santa Teresa de Calcuta, religiosa y misionera: «La paz comienza con una sonrisa, porque cada sonrisa es un acto de amor y un regalo para quien la recibe»

La figura de la madre Teresa de Calcuta suele arrastrar consigo una estela de santidad inalcanzable, de esas que la historia oficial empaqueta en estampitas y discursos solemnes donde todo parece demasiado limpio y previsible. Sin embargo, detenerse en su trayectoria exige rascar esa superficie de bronce para entender a una mujer que caminaba entre leprosos, tejados de hojalata y pasillos donde el hambre tenía un olor muy concreto. Nacida en Skopje bajo el nombre de Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, su vocación no nació en los grandes despachos eclesiásticos, sino en el silencio de un tren que cruzaba la India profunda hacia Darjeeling, un trayecto donde sintió lo que ella misma definiría como una llamada dentro de la llamada.

La miseria de Calcuta y el comienzo de la misión

Abandonar el convento de Loreto no fue un trámite burocrático sencillo ni un capricho devoto. Implicó cambiar los hábitos tradicionales por un sencillo sari blanco ribeteado de azul, una prenda comprada en el mercado local por unas pocas rupias que terminaría convirtiéndose en un símbolo universal de refugio.

En Calcuta las calles no ofrecían romanticismo alguno; el monzón convertía los callejones en lodazales intransitables donde la miseria se amontonaba a las puertas de las estaciones de tren y los templos. En ese escenario de desolación absoluta, la estrategia inicial no consistía en levantar grandes hospitales dotados de tecnología punta, sino en recoger cuerpos demacrados que expiraban en las aceras sin recibir siquiera una mirada compasiva.

Nace la orden religiosa de Teresa

El nacimiento de las Misioneras de la Caridad respondió a una urgencia práctica más que a una planificación institucional milimétrica. Las primeras compañeras fueron jóvenes alumnas que decidieron dejar las aulas para enfundarse el mismo sari basto y aprender a limpiar heridas purulentas con agua y jabón elemental.

La apertura de Nirmal Hriday, el hogar para moribundos en Kalighat, generó inicialmente recelos profundos entre los vecinos y las autoridades sanitarias locales, que veían con desconfianza la llegada de una monja extranjera a un templo abandonado de la diosa Kali. Con el tiempo, la evidencia de que allí nadie moría solo, sino arropado por una dignidad elemental, disipó los recelos y convirtió aquel rincón en el reverso exacto de la indiferencia urbana.

Siempre hay algunas críticas

Su labor no estuvo exenta de contradicciones y debates complejos. Los críticos más severos han señalado a lo largo de los años las limitaciones estructurales de sus centros, la falta de protocolos médicos avanzados o la gestión de unas donaciones millonarias que terminaban centralizándose en la expansión internacional de la congregación antes que en la modernización de los hospitales locales.

No faltaron quienes interpretaron su insistencia en el sufrimiento como una romantización del dolor humano, una lectura que olvida el pragmatismo feroz con el que operaba en el día a día. Ella misma gestionaba toneladas de ayuda alimentaria y negociaba con políticos de cualquier ideología si el resultado final consistía en conseguir un saco de arroz o un permiso para abrir un dispensario.

Algunas de sus reflexiones más conocidas

Dentro de ese engranaje de asistencia perpetua, la célebre frase sobre la sonrisa y la paz no funcionaba como un lema publicitario ni como un recurso de autoayuda ligera. Quienes convivieron de cerca con su rutina diaria recuerdan que el buen humor en las casas de Calcuta era una herramienta de supervivencia emocional frente al desgaste psicológico constante.

Sostener la mirada a un enfermo terminal o lavar llagas abiertas durante horas requiere algo más que disciplina teológica; exige una ligereza interior capaz de desarmar la tragedia cotidiana. Para ella, la sonrisa constituía el umbral más elemental del reconocimiento mutuo, la prueba de que el otro seguía siendo una persona y no un mero expediente de la caridad institucional.

Un personaje público con mucha fuerza

Con los años, el personaje público eclipsó a la persona de carne y hueso, convirtiéndola en un icono global que desfilaba por la ONU o recibía el Premio Nobel de la Paz vistiendo el mismo sari remendado. Detrás de esa estampa mediática, las cartas encontradas tras su fallecimiento revelaron una larga travesía por el desierto espiritual, una oscuridad interior prolongada donde la ausencia de consuelo divino contrastaba de manera radical con la alegría incansable que proyectaba ante los demás.

Esa dualidad añade una textura profundamente humana a su biografía, alejándola del mármol frío de los altares para situarla en el terreno áspero de quienes actúan movidos por una convicción inquebrantable, incluso cuando las certezas se tambalean desde dentro.