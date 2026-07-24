Las 10 manicuras más pedidas de julio: ¿cuál es tu favorita? ¡Vota!
Este verano las uñas se llenan de color, brillo y pequeños detalles que convierten la manicura en el complemento perfecto para cualquier look. Desde diseños minimalistas hasta propuestas más atrevidas, las tendencias de julio apuestan por acabados luminosos, tonos suaves y efectos que recuerdan a las vacaciones. Hemos seleccionado las 10 manicuras que están conquistando esta temporada para que elijas la que más te gusta. ¿Eres más de una manicura elegante y discreta o prefieres diseños llenos de color y personalidad? ¡Vota tu favorita y descubre cuál se convierte en la ganadora del verano!
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