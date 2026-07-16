Las uñas con acabado coral son la tendencia que vas a querer llevar todo el verano, pero aquí tienes más ideas para inspirarte

Ni esmaltes tradicionales ni llamativos, este verano está marcado por la tendencia del efecto glazed en las uñas. Por eso, la nueva propuesta que ya recorre las redes sociales y conquista los salones de belleza son las Coral Glazed Nails. Una manicura que fusiona el clásico color coral del verano con un acabado brillante y nacarado que aporta un efecto espejo lleno de luminosidad. Esto produce una manicura fresca, favorecedora y polifacética, perfecta para unas vacaciones junto al mar o para el día a día en la ciudad.

¿En qué consiste esta tendencia?

Las Coral Glazed Nails tienen un proceso de elaboración marcado por una base de cualquier tipo de la gama coral que escoja la clienta, desde tonos melocotones más suaves hasta naranjas rosados más intensos, sobre el que aplicarán un polvo perlado o cromado que proporciona ese efecto glaseado. Un resultado que aporta luz y unas uñas brillantes y elegantes. Por otro lado, otra tendencia similar sería la de las Glazed Donut Nails, pero enfocadas más a esta época.

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La vuelta del color coral

El coral es una tonalidad que aparece cada verano con fuerza, ya que favorece a todo tipo de pieles y es fácil de combinar en esta época. Además, aporta luminosidad a las manos y el acabado glaseado da un aspecto más sofisticado y duradero. Una opción perfecta para aquellas personas que buscan una manicura llamativa sin caer en excesos.

¿Cómo se lleva esta tendencia?

Una de las grandes ventajas de las Coral Glazed Nails es su versatilidad. Los especialistas en manicura proponen las siguientes versiones:

Las uñas completamente coral con acabado perlado.

Manicura francesa con puntas coral glaseadas.

Diseños minimalistas con detalles cromados.

Efecto degradado en distintas tonalidades de coral.

Nail art con pequeños diseños marinos o florales.

Además, funciona tanto en uñas cortas como largas y en formas almendradas, cuadradas o redondeadas, dependiendo de las preferencias del cliente.

La manicura y el look

El brillo del efecto glazed es una alternativa para quienes desean unas uñas elegantes sin recurrir a colores oscuros o diseños demasiado recargados. Es un diseño que refleja la luz natural y combina bien con estilismos en blanco, beige, lino, denim o estampados tropicales propios de verano. Por lo tanto, es una manicura que ilumina cualquier look.

La tendencia de esta temporada

Esta tendencia seguirá marcando la temporada, ya que las búsquedas relacionadas con manicuras en tonos coral y acabados brillantes siguen creciendo en redes sociales y plataformas de inspiración. En estos lugares es donde los usuarios comparten nuevas versiones de este diseño. Por lo tanto, el color coral se mantiene como uno de los favoritos para los meses más cálidos y el efecto glaseado añade el toque moderno que ha convertido esta propuesta en una de las manicuras más solicitadas en este momento.