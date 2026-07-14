Los colores de pedicura que más favorecen a las mujeres de más de 50 años en verano

La pedicura es mucho más que un tratamiento de belleza. Mantener los pies bien cuidados contribuye a la salud de la piel y las uñas, además de dar comodidad y una imagen impecable. A partir de los 50 años, los cambios naturales del cuerpo hacen que la piel pierda elasticidad y humedad, por lo que dedicar unos minutos a una rutina de cuidado se convierte en una inversión en bienestar con colores de pedicura estrella.

Una buena pedicura ayuda a prevenir durezas, grietas, uñas encarnadas y otras molestias frecuentes, mientras realza la apariencia de los pies y permite lucir cualquier tipo de calzado con mayor confianza. Según la Clínica Giménez «Hacerte la pedicura es un buen truco para que las uñas los pies estén bien cuidadas y con un aspecto bonito. Lo mejor es hacerte la pedicura de manera regular».

Los colores de pedicura

Elegir los colores de pedicura para mujeres de 50 años adecuados también marca la diferencia. Las tendencias actuales apuestan por tonos sofisticados, naturales y atemporales que favorecen todos los tonos de piel y aportan un aspecto elegante sin resultar exagerados. Desde los clásicos rojos hasta los delicados nude o blancos translúcidos, la paleta de esta temporada combina versatilidad con estilo.

Nude con subtono rosado

Es el gran protagonista de la temporada. Su acabado natural estiliza las uñas, combina con cualquier outfit y aporta un aspecto limpio y sofisticado. Según el medio Correio Braziliense, este color crea una ilusión óptica que alarga visualmente los dedos y deja los pies con un aspecto descansado.

Blanco traslúcido

Este tono continúa ganando popularidad gracias a su efecto fresco y luminoso. El blanco translúcido da la impresión de uñas saludables y bien cuidadas, siendo perfecto para los meses cálidos.

Rojo clásico: colores de pedicura

El rojo nunca pasa de moda. Es un color elegante, femenino y atemporal que aporta personalidad sin perder sofisticación. Funciona tanto para el día como para eventos especiales. «Este tono cálido aporta vitalidad a la piel madura y crea un hermoso contraste que realza el diseño de las uñas», aseguran expertos en Correio Braziliense.

Beige arena

Los esmaltes beige con matices cálidos favorecen prácticamente todos los tonos de piel. Además, disimulan el crecimiento de la uña y mantienen una apariencia impecable durante más tiempo.

Rosa palo

Los tonos rosados suaves ofrecen un acabado delicado y refinado.

Son una excelente alternativa para quienes prefieren colores discretos pero con un toque femenino.

Coral suave

El coral aporta vitalidad sin resultar demasiado intenso. Es perfecto para primavera y verano, ya que ilumina los pies y combina muy bien con sandalias y calzado abierto.

Gris topo

El color topo mezcla tonos grises y beige para lograr un acabado moderno y muy elegante. Es uno de los colores más versátiles porque combina fácilmente con cualquier estilo y ocasión.

color vino

Para quienes prefieren colores intensos, el borgoña es una apuesta elegante y sofisticada. Es ideal para cualquier época del año y añade un toque de distinción.

Cómo lograr una pedicura perfecta paso a paso

Lava los pies con agua tibia y jabón suave. Remoja los pies entre 10 y 15 minutos para suavizar la piel. Exfolia cuidadosamente plantas, talones y dedos. Elimina las durezas con una lima específica para pies. Seca perfectamente los pies, especialmente entre los dedos. Corta las uñas en línea recta para evitar que se encarnen. Lima los bordes hasta conseguir una forma uniforme. Empuja suavemente las cutículas sin retirarlas en exceso. Aplica una crema hidratante y masajea los pies durante unos minutos. Limpia las uñas para retirar cualquier resto de crema. Aplica una base protectora antes del esmalte. Coloca dos capas finas del color elegido, dejando secar entre cada una. Finaliza con un top coat para aportar brillo y prolongar la duración del color.

Ideas de diseños de pedicura para lucir este verano

Diseños minimalistas

Las líneas finas, puntos pequeños y detalles simples seguirán marcando tendencia. Este estilo aporta delicadeza y combina con cualquier ocasión.

Pedicura francesa de colores

La clásica pedicura francesa se reinventa con puntas en tonos pastel, neón o metalizados. Este diseño mezcla elegancia con modernidad y será uno de los favoritos del verano 2026.

Efecto glazed o perlado

Las uñas con acabado brillante y efecto nacarado continuarán siendo protagonistas. Este diseño aporta luminosidad y un aspecto sofisticado sin resultar exagerado.

Consejos para mantener una pedicura impecable