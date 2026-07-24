Prohens pide al Rey «atención política» a las pateras y al crecimiento demográfico de Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido al Rey Felipe VI «atención pública y política» al crecimiento demográfico que experimenta Baleares y le ha trasladado su preocupación por la llegada de inmigrantes en patera a las costas del archipiélago.

Lo ha hecho durante la tradicional audiencia que el monarca ofrece a las principales autoridades de Baleares y que este viernes ha tenido lugar en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

Prohens ha dado la bienvenida al Rey, quien inicia sus habituales vacaciones en Mallorca, y ha agradecido haber tenido un espacio para departir sobre algunos temas de actualidad como los incendios forestales activos en varios puntos de la Península.

También, según ha explicado la líder autonómica en declaraciones a los medios de comunicación, ha aprovechado para explicarle el dispositivo de seguridad que el Govern ha diseñado para gestionar el eclipse solar total previsto para el 12 de agosto, habida cuenta de que las Islas son uno de los mejores lugares de observación de este fenómeno y se espera una elevada afluencia de visitantes.

En cualquier caso, Prohens se ha detenido en otro fenómeno, el del crecimiento demográfico que experimentan comunidades como Baleares, que ha definido como «el gran reto» de un archipiélago que ha duplicado su población en las últimas décadas.

«No es nuevo, pero cada vez más gente se va sumando. Y como siempre que tengo la oportunidad, reclamamos atención pública, debate público y atención política no solo a la España que se vacía, sino también a los servicios públicos de una comunidad como la nuestra», ha subrayado.

Prohens también ha aprovechado para trasladarle su preocupación por la llegada de migrantes en patera a las costas de Baleares y por la sobresaturación de los sistemas de protección debido a la llegada de alrededor de 800 menores extranjeros no acompañados.

Prohens ha dicho entender el «malestar» de una parte de la población por la saturación turística, pero ha responsabilizado a la izquierda del crecimiento «desbocado» durante sus últimas dos legislaturas al frente del Ejecutivo autonómico.

Preguntada por la manifestación contra la turistificación del domingo, ha dicho entender «el malestar de una parte de la población con el crecimiento turístico que en los últimos ocho años fue absolutamente desbocado».

«Y no es porque lo diga yo, ahí están los datos. 115.000 plazas en ocho años, algo totalmente inasumible para un territorio como el nuestro», ha sostenido la presidenta, responsabilizando al Govern del Pacte.