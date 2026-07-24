El pueblo donde Jordi Hurtado vive desde hace 20 años: a veinte minutos de Barcelona y en plena naturaleza

El periodista Jordi Hurtado lleva desde 1997 presentando el programa de televisión Saber y Ganar que se emite en La 2 y se ha convertido en una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla. Treinta años en los que el presentador ha demostrado su habilidad como presentador de este tipo de concursos. Desde septiembre de este año el presentador sigue presentano el programa Saber y Ganar de lunes a viernes, pero los fines de semana lo hace Rodrigo Vázquez. Un gran cambio que le está permitiendo al presentador de Saber y Ganar disfrutar de la paz y la tranquilidad del entorno del palacete en el que vive de 600 metros cuadrados en la localidad Molins de Rei en la misma sierra de Coserolla. Una extraordinaria vivienda en la que puede relajarse con su mujer Rosa Palau a solo 18 kilómetros de Barcelona, unos 20 minutos, de los estudios de RTVE donde se graban los programas de Saber y Ganar.

Esta impresionante vivienda sorprende por la imponente construcción, pero también por su porche y su gran jardín en el que puede disfrutar de la vegetación del entorno. Hay que tener en cuenta que esta vivienda se encuentra en el Parque Natural de Collserola, un espacio protegido de 8.000 hectáreas perfecto para relajarse y disfrutar de su privilegiada naturaleza. Un entorno perfecto para poder descansar después de las largas jornadas de grabación del programa.

La hermosa localidad catalana de Molins de Rei se encuentra en la comarca del Bajo Llobregat y es conocida por los molinos que mandó construir en 1188 el rey Alfonso II de Aragón. Cuenta con lugares que sorprenden por su origen medieval como las ruinas del Castellciuró o el Palacio de Requesens y con lugares con encanto como el centro histórico o el camino hasta la ermita románica de Sant Pere Romaní.

El eterno presentador de Saber y Ganar

El periodista Jordi Hurtado lleva más 30 años presentando el concurso Saber y Ganar y se ha convertido en imprescindible para los seguidores del famoso concurso. Lo que no saben muchos de sus fans es que lleva más de 40 años trabajando en la televisión pública. El periodista se estrenó en televisión en 1985 en el programa Si lo sé no vengo de Sergi Schaaff con Virginia Mataix durante tres años. Además, comenzó su carrera trabajando en la radio en los programas Lo toma o lo deja de Radio Barcelona de la Cadena SER en 1981, Radio al sol también de la misma cadena en 1982 y La alegría de la casa en 1990.

Diez años antes de empezar a trabajar en el programa Saber y Ganar el periodista se especializó en concursos y programas de entretenimiento. El periodista Jordi Hurtado trabajó un año en 1986 en el programa 3×4 que se emitía en el circuito catalán de TVE, en 1988 estuvo también un año en el programa La liga del millón en Estudio Estadio, en 1991 en Pictionary, en 1992 en Carros de juego, en 1993 en Juguemos al Trivial y en 1994 en ¿Cómo lo hacen? con Almudena Ariza.

El periodista catalán Jordi Hurtado ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo como el Premio Jesús Hermida a la trayectoria de la Academia de Televisión en 2024 y el Premio Nacional de Televisión en 2025.

Su desconocida trayectoria como actor

El periodista ha hecho sus pinitos en diversas series de televisión. El primero fue en 2005 cuando hizo un cameo en el segundo episodio de la decimocuarta temporada de la comedia 7 vidas. Diez años más tarde el periodista apareció como personaje en 2015 en el octavo episodio de la primera temporada de El Ministerio del Tiempo de TVE y en 2016 en el decimotercer episodio de la segunda temporada de la misma serie.

También Jordi Hurtado participó en 2017 el cuarto episodio de la primera temporada de La peluquería de TVE. Incluso ha trabajado como actor de voz en 1989 como voz sustituta de Joan Pera como Ten Shin Han en el doblaje catalán de Dragon Ball Z y sus respectivas películas. El presentador repitió esta experiencia en 2001 como voz sustituta de José Javier Serrano como Jeff Fungus en el doblaje en español de Monsters, Inc. y en 2006 como voz de Shun Mitaka en el doblaje español de Maison Ikkoku para la edición en DVD de Jonu Media, S.L.

Además, como ha reconocido en diversas entrevistas, fue uno de los actores de doblaje que puso la voz al icónico personaje Epi de Barrio Sésamo cuando se hacía la grabación en los estudios de Barcelona. El periodista compartió el papel con otro actor que lo hizo en las primeras temporadas desde Madrid.

Aunque Jordi Hurtado ya tiene 69 años en sus planes no está retirarse y disfrutar de su estupenda casa en la localidad de Molins de Rei y de la compañía de su familia. Un presentador que ha conseguido hacerse imprescindible para los fieles seguidores del programa Saber y Ganar.