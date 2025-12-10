El alimento favorito de Jordi Hurtado para mantenerse joven: «Es uno de los secretos»

A sus 67 años, el carismático Jordi Hurtado sigue siendo el presentador de Saber y ganar sigue colándose en los hogares españoles con su ingenio cada tarde, aunque los fines de semana ha dejado que Rodrigo Vázquez tome el relevo. ¿Cuál es el verdadero elixir de su longevidad? No se trata de rutinas de gimnasio extenuantes ni de suplementos milagrosos, sino de una filosofía de vida equilibrada que combina actividad mental, movimiento cotidiano y una alimentación consciente. Te descubrimos el alimento que confiesa le vuelve loco y que cree que es parte de su secreto para mantenerse joven.

Aunque es cierto que al principio no le gustaban nada los memes sobre su eterna juventud, con el paso del tiempo ha sabido entenderlos, tanto él como su familia, aunque no fue fácil. Cuando las redes sociales explotaron, los memes y las bromas sobre una supuesta muerte y que había dejado miles de programas grabados le hicieron preocuparse, especialmente por lo que llegaba a oídos de su madre (mayor en aquellos momentos) y de sus hijas, que tenían que soportar las burlas.

Por suerte las bromas fueron cambiando hacia el cariño y la admiración, entrando el propio Jordi en el juego, protagonizando anuncios de televisión e incluso llegando a participar en la serie El Ministerio del Tiempo, donde se interpretó a él mismo, aunque simulaba ser un agente de aquel ministerio que podía ir viajando de año en año gracias a unas puertas mágicas del tiempo.

El ‘secreto’ de la juventud de Jordi Hurtado

En un encuentro con la prensa, Hurtado desveló parte de sus secretos en la alimentación y el ejercicio. «Siempre me han encantado las ensaladas y sigo una dieta lo más sana posible, pero sin obsesionarme», decía a El Confi TV.

Negando cualquier bulo, Jordi Hurtado confesaba en ese mismo encuentro que todo se debía a la «genética», destacando que su madre también podía presumir de haber llegado a los 95 años con una salud y una imagen envidiables, algo que lo que espera llegar él.

«Es la genética, el metabolismo y el chocolate negro, que es uno de los secretos, va muy bien porque tiene antioxidantes. Y caminar, moverse», confesaba en aquel momento.