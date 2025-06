El enigmático mensaje de Jordi Hurtado que alarma a los fans del programa: el futuro de ‘Saber y Ganar’, en el aire

No es ningún secreto que Jordi Hurtado es uno de los presentadores de televisión más queridos de nuestro país. Durante 28 años, ha estado al frente del popular concurso Saber y ganar, que diariamente se emite en La 2 de Televisión Española. Su forma de expresarse, su vitalidad y su sonrisa son cuestiones que siempre le han caracterizado, y por los que consiguió ganarse el cariño, el respeto y la admiración de miles de personas. Las mismas que se han quedado sin palabras al confirmarse que Jordi Hurtado no va a seguir al frente de la edición de fin de semana de Saber y ganar: «Hay que bajar un poco la intensidad, que son muchas horas de grabación», explicó el presentador en la rueda de prensa de este jueves celebrada en Torrespaña. Lejos de que todo quede ahí, RTVE ha confirmado quién cogerá las riendas de este programa, en las ediciones que se emiten los sábados y domingos.

Se trata de Rodrigo Vázquez. El presentador gallego, que ha estado al frente del concurso El Cazador hace frente a un nuevo e impresionante reto profesional: «Jordi ha sido y será una referencia para decenas y decenas de generaciones de comunicadores como yo». Y añadió: «Poder hacer ese pequeño máster como presentador de concursos en los que he estado y trabajar con el equipo de Saber y ganar, poder aprender de Jordi y de su trayectoria profesional y personal es todo un lujo». Consciente de lo que muchos podrían llegar a imaginar con esta noticia, Jordi Hurtado quiso aclarar algo: va a seguir al frente del programa de lunes a viernes, y lo hará «con las mismas ganas e ilusión». Al fin y al cabo, en numerosas ocasiones ha dejado muy claro que conducir este concurso que se emite en La 2 de Televisión Española es algo verdaderamente fascinante para él.

«Hoy cumplo 40 años desde que empecé a trabajar en esta casa con el primer programa que grabé en el plató 1 de San Cugat del Vallés, en Radiotelevisión Española. Es maravilloso poder compartir esto con vosotros», reconoció en la rueda de prensa. Cabe destacar que Hurtado lleva 28 años al frente de Saber y ganar, un programa que se ha convertido en todo un emblema de La 2.

«Hemos vivido grandes momentos, además haciendo televisión pública. Ha sido un privilegio todos estos años, donde he podido permanecer como presentador de un formato cultural de entretenimiento que llega a todo el mundo, que cada día por la calle me encuentro con personas de muchos países que me hablan y que ven el programa», expresó, emocionado. De esta forma, Jordi Hurtado puso en valor que, con el paso del tiempo, se ha conseguido que Saber y ganar sea «una gran marca de la televisión pública».

Pero no todo queda ahí, puesto que, durante la rueda de prensa, RTVE ha anunciado más cambios respecto a este programa. Un claro ejemplo lo encontramos en el plató, ya que se llevará a cabo una reforma que ya ha comenzado y que podremos ver en septiembre. «Ya no queda nada de lo que hemos visto hasta ahora», aseguró el presentador.

Sea como sea, lo cierto es que el equipo del concurso de La 2 está feliz con los cambios y con la llegada de un nuevo presentador para la edición de los fines de semana: «Hasta ahora ha sido un honor trabajar con Jordi. Su buen hacer y su carisma es una gran ayuda para todos. Ahora estamos muy dispuestos a cambiar de tercio y que venga Rodrigo y haga suyo el formato».

El que fuese presentador de El Cazador aprovechó para dejar algo muy claro: con su llegada a la edición de los fines de semana de Saber y ganar no pretende «sustituir a Jordi Hurtado». Su objetivo, como no podía ser de otra manera, es hacer suyo el formato. Para ello, se llevarán a cabo algunos cambios para que «se ajuste a él».