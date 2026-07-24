Así es la dieta de Shakira (49 años) que le hace mantenerse joven: «Para las meriendas sopas»

Shakira atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. A sus 49 años, continúa acumulando hitos profesionales y mantiene un ritmo de trabajo al alcance de muy pocos. Como era de esperar, su actuación en el Mundial de 2026 ha hecho que todo el mundo ponga el foco en ella.

Detrás de esa energía sobre el escenario hay una preparación física muy cuidada. La cantante combina una alimentación equilibrada con un exigente programa de entrenamiento diseñado para responder a la intensidad de sus conciertos. Su entrenadora personal, Anna Kaiser, ha desvelado en distintas entrevistas algunas de las claves de un estilo de vida basado en la constancia y en una planificación muy estricta.

La reina de los mundiales

La relación de Shakira con la Copa del Mundo se ha convertido en una de las más reconocibles de la historia reciente del torneo. La cantante ha vuelto a vincularse al campeonato con Dai Dai, uno de los temas oficiales del Mundial de 2026, consolidando una trayectoria que la ha llevado a ser identificada por muchos seguidores como la «reina de los mundiales».

No es para menos. La artista ya participó con una versión especial de Hips Don’t Lie durante Alemania 2006 y posteriormente firmó dos de los himnos más recordados de la competición: Waka Waka, en Sudáfrica 2010, y La La La, en Brasil 2014. Ahora vuelve a sumar un nuevo capítulo a esa estrecha relación con el mayor evento del fútbol internacional.

Una gira muy exigente

Mientras continúa recorriendo distintos países con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira prepara también su regreso a España. La artista actuará el próximo mes de septiembre, ocho años después de su último concierto en territorio español.

La gira se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial. Desde su inicio en febrero de 2025 ha reunido a 6.3 millones de espectadores en 128 conciertos, con una recaudación superior a los 436 millones de dólares, cifras que la sitúan como la gira más exitosa de un artista hispano hasta la fecha.

Mantener ese nivel de actividad requiere una preparación física constante. Bailes de alta intensidad, largos desplazamientos y actuaciones de varias horas obligan a cuidar especialmente tanto la alimentación como la recuperación muscular.

El desayuno de Shakira

Buena parte de esa preparación comienza en la cocina. Anna Kaiser explicó en una entrevista concedida a E! News que el desayuno de Shakira está pensado para aportar energía sin renunciar al equilibrio nutricional.

La primera comida del día suele incluir huevos o bien aguacate acompañado de aceite de oliva, tomate y sal marina. A ello añade habitualmente un batido elaborado con frutos rojos y proteína vegetal, aunque en ocasiones opta por una versión verde rica en verduras y vegetales.

Se trata de una combinación que busca aportar proteínas, grasas saludables y vitaminas desde primera hora, una fórmula especialmente útil para afrontar jornadas de entrenamiento o actuaciones.

Verduras y pescado

Durante la comida, la cantante mantiene una pauta muy similar basada en productos frescos y preparaciones sencillas. Según explicó su entrenadora, suele optar por pescado acompañado de verduras o por ensaladas elaboradas con ingredientes muy variados.

Entre las mezclas que forman parte de su alimentación aparecen combinaciones como puerro con berenjena, zanahoria con jengibre o pepino con limón y sal, siempre priorizando alimentos poco procesados y ricos en nutrientes.

Por la noche repite la presencia del pescado y las verduras, aunque con una diferencia importante respecto al almuerzo. En lugar de consumirlas frías, apuesta por preparaciones calientes que facilitan la digestión y favorecen la sensación de confort al finalizar el día.

Shakira merienda sopas

Uno de los aspectos más llamativos de la alimentación de Shakira tiene que ver con los tentempiés entre horas. Lejos de recurrir a productos dulces o ultraprocesados, la artista suele realizar dos o tres meriendas al día basadas en sopas calientes.

Anna Kaiser explicó que estas elaboraciones ayudan a controlar el apetito y aportan una sensación de saciedad mucho mayor que otros alimentos habituales.

«Cuando la gente tiene antojo de cafeína y una galleta, la sopa es una opción estupenda porque te llena y se siente como una comida completa», señaló la entrenadora al explicar la filosofía que siguen durante las jornadas de trabajo.

Una de las recetas que prepara con frecuencia consiste en hervir apio, calabaza y albahaca con sal marina para posteriormente triturar todos los ingredientes hasta obtener una crema ligera y nutritiva.

Un entrenamiento adaptado

La alimentación constituye únicamente una parte del plan físico de Shakira. El ejercicio ocupa también un lugar prioritario en su rutina diaria.

Ya en 2017, Anna Kaiser reveló que la artista realizaba una planificación especialmente intensa. Dos veces por semana entrenaba en dos sesiones diarias, mientras que durante otros tres días completaba una única sesión de trabajo.

Aquella organización debía adaptarse incluso a las diferencias horarias cuando ambas se encontraban en países distintos. Muchas de las sesiones se desarrollaban por videollamada, aunque la cantante mantenía una gran disciplina para no alterar el programa previsto.

Según los expertos que hemos consultado, este trabajo permite mantener en buen estado zonas como los pies, las piernas y la parte superior del cuerpo, reduciendo el riesgo de sobrecargas y ayudando a que la artista pueda responder al enorme nivel de exigencia que implica una gira mundial.