Las 10 salidas de tono del Papa Francisco: del «mariconeo» a su defensa a los terroristas de ‘Charlie Hebdo’

El Papa Francisco (Argentina, 1936-2025) no sólo ha destacado por haber representado la llegada del primer Papa latinoamericano tras la renuncia de Benedicto XVI, sino que Jorge Mario Bergoglio -su nombre secular-, ha gozado de una inusual notoriedad para un Papa debido a las polémicas que ha protagonizado durante su Pontificado. El Papa Francisco, que salió elegido el segundo día de Cónclave, ha fallecido tras un papado de 12 años marcado por los tintes políticos.

Si su elección generó sorpresa el día que la chimenea de la Capilla Sixtina expulsó la fumata blanca tras cuatro votaciones de humo negro, las salidas de tono del Papa Francisco no han sido menos asombrosas. De hecho, llegó a la jefatura del Estado del Vaticano ya con controversia debido a la posición que adoptó durante la dictadura argentina de Videla (1976-1983), cuando era jesuita. El jefe de la Iglesia Católica fue acusado de haber estado implicado en el secuestro de dos sacerdotes de su orden.

Según recoge el libro El silencio (2005) a partir de varios testimonios, Jorge Mario Bergoglio habría colaborado con el secuestro o lo habría favorecido al negarles protección a los sacerdotes. Tras ser elegido Sumo Pontífice, el Vaticano negó las acusaciones y las atribuyó a una campaña difamatoria.

La llegada del Papa Francisco a la Santa Sede fue interpretada como la antesala de una época de aperturismo en la institución, una ráfaga de aire que no se sentía desde Juan XXIII. Sin embargo, la de la dictadura argentina fue sólo la primera de sus polémicas.

Las polémicas del Papa Francisco:

1. Sobre el atentado contra ‘Charlie Hebdo’

Una semana después del atentado contra Charlie Hebdo, el Papa Francisco se pronunció sobre el ataque para defender a los musulmanes. El 7 de enero de 2015, dos terroristas de Al Qaeda irrumpieron en la redacción del semanario satírico en París y dispararon hasta 50 veces con fusiles automáticos. Mataron a 12 personas e hirieron de gravedad a cuatro, todo por venganza, para defender «el honor» del profeta Mahoma, al que Charlie Hebdo había caricaturizado. El Sumo Pontífice declaró que no se puede provocar ni ofender la religión: «No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás». De hecho, puso el límite a la libertad de expresión en la ofensa -«tenemos la obligación de hablar abiertamente, de tener esta libertad, pero sin ofender. Éste es un límite»-.

2. «Campos de concentración» para refugiados

El Papa se pronunció políticamente sobre la inmigración ilegal a raíz del barco de Open Arms que fondeó 19 días frente a la isla de Lampedusa, y tildó de «vergüenza» la gestión del Gobierno italiano. Sus palabras se entendieron como una muestra de apoyo a la ONG, que acusó al entonces ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, de secuestro por impedir el desembarco de los 147 inmigrantes ilegales en Italia. Salvini fue absuelto por la Justicia. También en otra ocasión comparó los «campos de refugiados» con «los campos de concentración», porque ambos «están llenos de sangre». El Comité Judío Estadounidense criticó su «deplorable» mensaje.

3. Declaraciones «machistas»

Entre sus muchas frases polémicas, el Papa Francisco pronunció una por la que le calificaron como machista cuando se refirió a la posibilidad del ordenamiento de diaconisas. A pesar de haber mencionado siempre su intención de feminizar la Iglesia, el sucesor de Pedro se negó en rotundo a que las mujeres puedan ser sacerdotisas, aunque el «estilo femenino» debe integrarse en la institución, insistió. De las mujeres también dijo que «son personas impresionantes por su determinación, valentía, fidelidad y capacidad de sufrir». Además, en una reunión a puerta cerrada, el Papa Francisco aseguró que los cotilleos y los chismes «son cosa de mujeres», a lo que añadió: «Nosotros llevamos los pantalones, debemos decir las cosas».

4. La «clemencia» con curas pederastas e Inzoli

El Vicario de Cristo decidió rebajar las condenas a varios sacerdotes a los que la justicia eclesiástica declaró culpables de actos de pedofilia, y lo argumentó con la necesidad de mostrar «misericordia» y «clemencia». Uno de los beneficiados fue el párroco italiano Mauro Inzoli, hallado culpable de abuso sexual contra cinco menores y condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel, al que anteriormente el Papa había destituido de la Iglesia Católica. El caso de Inzoli fue similar al de Fernando Karadima Fariña, por el que muchos chilenos salieron a la calle a protestar en contra del Obispo de Roma. Además, describió «el abuso sexual de niños» como » una enfermedad» para indicar que la Iglesia debía esforzarse a la hora de admitir a quienes aspiren a ser sacerdotes, para evitar tener entre sus filas abusadores en potencia.

5. Sobre el aborto, «lo que hace la mafia»

El Santo Padre se refirió varias veces al aborto como «un pecado» cuando autorizó a los sacerdotes a perdonarlo porque «no hay pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y limpiar cuando encuentra un corazón arrepentido». Insistió, a pesar de su decisión, en subrayar que se trataba de un «grave pecado». Sus declaraciones, en cambio, resultaron ser contradictorias con otras en las que hizo alusión a los anticonceptivos, cuando dijo que «evitar el embarazo no es un mal absoluto», para defender su uso. Al mismo tiempo, insistió en que «el aborto es un crimen (…) Es eliminar a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia». En otra ocasión en la que habló sobre la natalidad, lamentó que algunas familias prefieran «tener un gato o un perro antes que un hijo». Sus palabras sobre el aborto provocaron, incluso, protestas ciudadanas.

6. El «mariconeo» y el matrimonio homosexual

La Iglesia debe «pedir perdón» a los homosexuales porque «si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad», no hay que «juzgarlos», explicó el Obispo de Roma. Asimismo, en cuanto al matrimonio gay, pronunció que «las uniones de hecho o del mismo sexo, por ejemplo, simplemente no pueden ser equiparadas con el matrimonio». Los divorciados y homosexuales, añadió, estaban en «situaciones irregulares». Francisco tuvo que disculparse cuando se filtró otra de sus frases sobre los homosexuales que dijo a puerta cerrada: «Ya hay demasiado mariconeo en los seminarios».

7. El «dinero sucio» de los industriales y banqueros

Cuando se dirigió a los 2.500 asistentes del Foro Económico Mundial de Davos, el Papa Francisco, que había hablado del «dinero sucio», instó a los banqueros e industriales a gastar su dinero de forma que «garantice» el servicio a «la humanidad», es decir, para que le sea útil y «no la gobierne». El Jefe Espiritual de la Iglesia Católica les dio una de cal y otra de arena, dado que les lanzó una reprimenda por ese lado mientras que evitó mencionar la crisis financiera por otro. El resultado fue la oleada de críticas a la que se vio expuesto por «su hipocresía», no sólo por ese detalle, sino que también hubo quien apuntó que el Sumo Pontífice no pasa necesidades en el Vaticano.

8. El ‘viri probati’ y el sexo: «Ser como conejos»

Para combatir la falta de clérigos y el «enorme problema» de la falta de vocación, el Papa Francisco se mostró abierto a «considerar si el viri probati [término del derecho canónico que se refiere a hombres probados] puede ser una posibilidad», es decir, que los hombres casados puedan ser ordenados sacerdotes. Igualmente, expresó en otra ocasión que «la apertura a la vida es condición del sacramento del matrimonio», aunque eso no implica que «el cristiano se deba reproducir en serie». «Algunos creen que para ser buenos católicos –perdonadme la palabra- debemos ser como conejos. No: paternidad responsable», espetó. En cuanto a los fieles que llevan «una doble vida», consideró que «para ser un mal cristiano, mejor ser ateo».

9. Contra México y sobre Venezuela

Al pronunciarse sobre la situación de Venezuela, el Papa Francisco cargó contra la oposición a la narcodictadura de Nicolás Maduro por «estar dividida» y abogó por «una negociación seria y sincera entre las partes». De esta forma parecía obviar la condición de tirano de Maduro. Por otro lado, en una carta a un legislador argentino, Francisco expresaba su preocupación por la expansión del negocio del narcotráfico en el país andino, sobre el que había que «evitar la mexicanización».

10. Contra Donald Trump

El Papa Francisco atacó a Donald Trump siendo candidato a la presidencia de Estados Unidos por su postura frente a la inmigración ilegal y la gestión de las fronteras. El Sumo Pontífice aseguró que «una persona que piensa en construir muros y no puentes no es un cristiano». Trump respondió diciendo que el hecho de que «un líder religioso cuestione la fe de una persona es un escándalo».

Bonus Track: no quiso ser Papa

En 2013, el Jefe de la Iglesia Católica se reunió con un grupo de estudiantes cristianos. Cuando uno de ellos le preguntó cuál fue la razón por la que quiso ser Papa, el Sumo Pontífice hizo una confesión inédita: «No quise ser Papa». Sus declaraciones fueron muy comentadas, especialmente por quienes no le dieron credibilidad. «Una persona que quiere ser Papa no se ama a sí mismo. Dios no lo bendice», argumentó Francisco.