Muere el Papa Francisco a los 88 años

El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, (Argentina, 1936-2025) ha muerto a los 88 años. El que fuera primer Pontífice jesuita de la Iglesia católica no pudo superar los problemas derivados de una neumonía bilateral que le fue diagnosticada el pasado 14 de febrero.

La agencia oficial de noticias del Vaticano lo ha anunciado a través de un mensaje en su perfil oficial de la red social X, antes Twitter: «El Papa Francisco falleció el lunes de Pascua, 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano».

Ahora, el Camarlengo se encargará de retirarle el anillo para su destrucción y sellar sus dependencias. Las campanas de San Pedro anunciarán la despedida al Sumo Pontífice y, con ello, comenzará el proceso para elegir a su sucesor. El cuerpo de Francisco, según sus deseos, no será enterrado en las grutas vaticanas, sino en la Basílica de Santa María la Mayor.

Su funeral no se celebrará hasta el cuarto y sexto día tras su fallecimiento. Entonces, el Vaticano iniciará el novendiale, nueve días de duelo oficial con misas diarias en memoria del difunto. Entre 15 y 20 días después de su muerte, los cardenales menores de 80 años se encerrarán en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa en el cónclave.

El Papa Francisco salió por última vez este Domingo de Resurreción al balcón principal de la basílica de San Pedro para impartir la bendición Urbi et Orbi. «Hermanos y hermanas, buena Pascua. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», fueron las palabras del Pontífice que permaneció en silla de ruedas, visiblemente desmejorado, durante su último acto público. También mantuvo un encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.

Cabe recordar que el Sumo Pontífice permaneció 37 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma durante los cuales se vio obligado a suspender completamente su agenda oficial. Una bronquitis que derivó en una grave neumonía le llevó a estar alejado de la vida pública durante más de un mes -recibió el alta a finales de marzo-. Sin embargo, en las semanas previas a su fallecimiento, el líder argentino había vuelto a realizar algunas apariciones inesperadas que conmovieron al mundo católico.

Entre estos momentos destaca la emotiva imagen que lo mostró orando de espaldas en una capilla del hospital, así como otras donde se le veía recibiendo asistencia de oxígeno.

