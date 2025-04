El camarlengo, una figura crucial en el Vaticano cuando muere el Papa: qué hace y por qué es importante

La figura del cardenal camarlengo de la Santa Romana Iglesia es esencial en el Vaticano histórica y administrativa, que tiene un papel esencial durante la sede vacante (ocurre entre la muerte o renuncia de un Papa y la elección de su sucesor), y un rol más pasivo y ceremonial cuando lo hay. Su tarea es verificar la muerte del Papa Francisco, velar y administrar los bienes y derechos temporales de la Sede Vaticana durante el tiempo que está vacante y convocar el Cónclave que elegirá al nuevo Pontífice.

El término camerlengo proviene del latín ‘camerarius’, que significa chambelán, y se remonta al siglo XII, cuando el camerarius era el administrador financiero de la corte papal. Según la Enciclopedia Católica, el camarlengo era el sucesor del archidiácono de Roma y del vicedominus, encargados de administrar los bienes de la Iglesia y la mesa del Papa. Su papel se consolidó como el encargado de las finanzas papales, incluyendo censos, tributos y propiedades, especialmente en los siglos XIII y XIV, cuando también adquirió funciones judiciales.

Cuando la Sede Vaticana está vacante, sus tareas incluyen:

Verificación de la Muerte del Papa : históricamente, muerto el Papa, el camarlengo le llamaba por su nombre y se decía que tocaba su frente con un martillo de plata, declarando «Vere Papa mortuus est» (« Verdaderamente, el Papa está muerto»). Aunque gran parte de este ritual ya no se usa, el camarlengo sigue certificando la muerte , ahora con asistencia médica.

Anillo del Pescador y despacho papal : hasta el año 2000 se destruía el Anillo que ha usado el Papa durante su pontificado, ahora se guarda. El camarlengo también sella los aposentos papales , notifica a las autoridades y preside reuniones de cardenales.

Preparación del Cónclave : organiza el lugar (la Capilla Sixtina ), y asegura alojamiento y logística para los cardenales electores. Gestión de Bienes y Finanzas : administra los recursos financieros y temporales de la Santa Sede, asegurando la continuidad administrativa. E sto incluye reportar el estado financiero al Colegio de Cardenales.



Verificación de la muerte del Papa

El primer paso tras la muerte del Papa es la verificación oficial de su fallecimiento, una tarea que recae en el camarlengo, actualmente el cardenal estadounidense Kevin Joseph Farrell. Farrell se acercará al cuerpo del Papa y, según la tradición, pronunciará tres veces el nombre de bautismo del Papa, «Jorge Mario», para comprobar que no hay respuesta. Aunque en el pasado se decía que se golpeaba suavemente la frente del Pontífice con un martillo de plata, el Vaticano ha desmentido esta práctica como un mito histórico. En la era moderna, son los médicos quienes certifican la muerte con métodos clínicos antes de que el camarlengo formalice el anuncio.

Una vez confirmado el fallecimiento, el camarlengo asume el control temporal del Vaticano. Su rol es crucial: custodia la continuidad administrativa y supervisa los primeros pasos del proceso de transición. Uno de sus actos inmediatos es de ordenar la destrucción del Anillo del Pescador, el sello papal que Francisco usaba para autenticar documentos oficiales. Este anillo, grabado con el nombre del Papa y una imagen de San Pedro como pescador, era cortado o inutilizado en presencia de testigos cardenalicios hasta el año 2000, ahora se guardan.

Gestión de Bienes y Finanzas

Una de las funciones más importantes del camarlengo cuando el Vaticano es sede vacante es la de administrar y controlar el vasto patrimonio de la Iglesia. Entre ellas, las más destacadas, son:

Solicitar a todas las administraciones dependientes de la Santa Sede las relaciones sobre su estado patrimonial y económico , así como la información sobre asuntos extraordinarios, que estén en curso.

, así como la información sobre asuntos extraordinarios, que estén en curso. Solicitar al Consejo de Asuntos Económicos los presupuestos y balances consolidados de la Santa Sede del año anterior, así como el presupuesto del año siguiente.

consolidados de la Santa Sede del año anterior, así como el presupuesto del año siguiente. Solicitar a la Secretaría de Asuntos Económicos, cuando resulte necesario, cualquier información sobre el estado económico de la Santa Sede.

El camarlengo cuando hay Papa

Antes de 2022, el camarlengo gestionaba finanzas, según Pastor bonus. Sin embargo, con Praedicate evangelium, el camarlengo no tiene funciones específicas cuando hay un Papa. Su papel se reduce a un papel más ceremonial. El actual camarlengo, Kevin Farrell, es también prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, según Vatican News.

El perfil oficial en el sitio del Vaticano indica que, cuando la Sede Apostólica no está vacante, el camarlengo tiene funciones propias según el derecho, pero no se especifican.

¿Quién es Kevin Farrell?

Kevin Joseph Farrell es una de las figuras más importantes en el Vaticano y en la iglesia Católica, pues es el actual camarlengo, puesto que ocupa desde el año 2019.

Nacido en Dublín en el año 1947, Farrell ha tenido una carrera muy importante a lo largo de su vida. Se licenció en Filosofía y Teología y fue ordenado sacerdote en el año 1978. Unos años más tarde, en 1984 viajó hasta Washington, donde ejerció como director del Centro Católico Hispano. En 2002 fue nombrado obispo auxiliar de la ciudad y en 2007 fue designado obispo de Dallas.

Ya en el año 2016 el Papa Francisco le nombró prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, pero fue el 14 de diciembre de 2019 cuando fue nombrado camarlengo de la Santa Iglesia Romana.