El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha actualizado este lunes su «lista negra» de comercio, incluyendo a la empresa singapurense de la que era directiva la espía china Alice Huang, bajo la sospecha de desvío de chips de inteligencia artificial hacia China. Por esta decisión, ahora tendrán limitada su actuación en suelo americano, ya que necesitarán un permiso específico para la compra de chips de IA y otra tecnología.

La empresa fue fundada por Alice Huang, a quien consideran sospechosa, mantuvo una relación sentimental con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Entrar en esta lista supone que ninguna empresa estadounidense podrá enviar a Megaspeed bienes, software ni tecnología sin su correspondiente licencia específica.

Según publica The New York Times, Megaspeed compró grandes cantidades de chips del fabricante Nvidia en 2025 que fueron enviados desde California a Malasia. Allí su filial recibió entre julio y febrero de 2026 suministros por valor de más de 800 millones de dólares. Las autoridades estadounidenses investigan a la empresa a partir del año 2024 por presuntas violaciones de los controles de exportación vinculadas al envío de chips de inteligencia artificial de Nvidia hacia China, según informaron esta semana los departamentos de Justicia y Comercio de Estados Unidos.

Un regreso por todo lo alto

Esta noticia sale a la luz justo el mismo día que se anuncia el regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia, apenas 11 días después de su dimisión a raíz de sus supuestas relaciones extramatrimoniales con la espía china Alice Huang y con empleadas de la tecnológica estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado abiertamente su intervención directa para que Huang fuera restituido. La investigación del Gobierno exoneraba al directivo, ya que no existían pruebas concluyentes de que hubiera cometido ninguna ilegalidad.

Meses de disputas internas retrasaron la inclusión de Megaspeed en la lista negra

La decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de incluir a la empresa singapurense en su lista negra comercial llegó tras meses de desacuerdos dentro de la Administración de Donald Trump. Según The New York Times y Axios, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, junto con el Pentágono y el Departamento de Estado, llevaba meses reclamando que la compañía fuera incorporada al listado, mientras que el Departamento de Comercio, dirigido por Howard Lutnick, se resistía a dar ese paso.

Bessent llegó a cuestionar a Lutnick en una reunión por la demora, ante lo que el responsable de Comercio respondió que investigaría el caso. La decisión también ha salpicado a Lutnick después de que tres congresistas demócratas abrieran una investigación para determinar si los intereses de Cantor Fitzgerald, firma controlada por sus hijos, influyeron en su actuación.

Washington también ha incluido en la lista negra a Apex Enterprise Solutions, filial de Alibaba en Singapur y vinculada a Megaspeed, que habría desempeñado un papel clave en la exportación de chips. La medida se produce después de que la última incorporación de nuevas entidades al listado se remontara a octubre de 2025.