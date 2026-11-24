Es uno de los utensilios más prácticos de la cocina, pero también uno de los que más respeto merece. Un vídeo que circula con fuerza en TikTok ha vuelto a poner el foco en los riesgos de la olla a presión, con una advertencia tan clara como inquietante: «Una olla a presión puede convertirse en una bomba dentro de tu cocina». El mensaje recuerda que cada año muchas personas sufren quemaduras por cometer un error muy concreto, y explica qué hacer para evitarlo.

«Si queda trabada, no la golpees, no la fuerces»

Según el vídeo, el gran peligro llega al intentar abrir la olla antes de tiempo, cuando todavía queda presión en su interior. Por eso, si la tapa se queda trabada, el consejo es claro: «No la golpees, no la fuerces y no la enfríes con agua». Lo que hay que hacer es apagar el fuego y esperar a que la presión desaparezca por completo.

El autor del vídeo insiste además en otro hábito clave: revisar siempre las válvulas antes de cocinar. Y cierra con una frase que resume toda la advertencia: «Un minuto de paciencia puede evitar una tragedia».

Sobre el uso de agua fría, conviene matizar que algunos fabricantes sí permiten acelerar la despresurización pasando el cuerpo de la olla, nunca la tapa ni la válvula, bajo el grifo. Por eso, lo más seguro es seguir siempre las instrucciones del fabricante de cada modelo y, ante la duda, dejar que la olla pierda la presión de forma natural.

Por qué puede ser tan peligrosa

La olla a presión funciona precisamente acumulando vapor en un recipiente herméticamente cerrado, lo que eleva la presión interior y permite que el agua hierva a más de 100 grados. Así se cocinan los alimentos mucho más rápido, como explican en Muy Interesante. El problema es que, si se abre mientras sigue habiendo presión, el vapor y el líquido hirviendo salen despedidos de golpe y pueden causar quemaduras graves en la cara, las manos o el pecho.

Los accidentes no son una rareza. En septiembre de este año, una mujer sufrió quemaduras en el 10% de su cuerpo con una olla a presión en Manzanilla (Huelva) y tuvo que ser trasladada a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, según informó el servicio sanitario que la atendió. Y en Salamanca, en noviembre de 2025, los bomberos atribuyeron a un fallo en la válvula de una olla la explosión que causó quemaduras en el rostro a una mujer de 62 años, como recogió La Gaceta de Salamanca.

Los consejos de los expertos para usarla sin riesgos

Tras el accidente de Huelva, los sanitarios del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias recordaron una serie de pautas básicas: no llenar la olla por encima de lo indicado, comprobar que tiene suficiente líquido antes de cocinar, asegurarse de que la tapa está bien cerrada antes de ponerla al fuego, no dejarla desatendida y no abrirla nunca mientras tenga presión. También aconsejan mantener la cara y las manos alejadas de la salida de vapor y, si la válvula no funciona correctamente, apagar el fuego y no intentar abrirla.

El mantenimiento es igual de importante. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda limpiar las válvulas y los sellos después de cada uso y cambiarlos en cuanto se vean deteriorados, además de esperar siempre a que la presión se libere por completo antes de abrir la olla. Una válvula obstruida por restos de comida puede impedir que el vapor salga como debe.

Un gesto de paciencia que evita accidentes

La olla a presión es segura si se usa correctamente, y los modelos actuales incorporan varios sistemas de seguridad que la hacen mucho más fiable que las de hace décadas. Pero ninguno de ellos sirve de nada si se intenta abrir con prisas. Por eso, el mensaje del vídeo se ha compartido tanto: antes de levantar la tapa, basta con apagar el fuego, esperar a que la válvula baje y dejar que la olla haga su trabajo. Como recuerda la advertencia, un minuto de paciencia puede marcar la diferencia.