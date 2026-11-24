La Policía Nacional ha detenido este martes en Barcelona a dos yihadistas vinculados al grupo terrorista Hamás y a su aliado armado, las Brigadas de Ezz al-Din al-Qassam, por financiar con criptomonedas a la organización terrorista, enaltecer el terrorismo y adoctrinar a terceros.

Según las autoridades, los criminales presentaban «un elevado grado de radicalización y mantenían estrecha relación con una red de personas que participaba en la captación, intermediación y transferencia de fondos hacia la Franja de Gaza». En la operación se han recuperado complejos movimientos internacionales de fondos, se ha reconocido a los implicados y se ha comprobado el destino final del dinero.

Gracias a las pesquisas, se ha conocido que los arrestados empleaban intermediarios, empresas de envío de dinero y criptoactivos con el objetivo de obstaculizar el rastreo económico y la identificación de sus beneficiarios finales: Hamás. Tal y como han informado los agentes, el análisis de las operaciones financieras realizadas y de las comunicaciones entre los autores «ha sido clave para reconstruir la estructura de la célula terrorista y establecer sus conexiones con los destinatarios finales».

Los distintos medios utilizados y los múltiples enlaces que han participado en la trama han dificultado la labor de la Policía, que ha hallado una red de intermediación que ayudaba en la transferencia y ocultación de fondos entre distintos países a través de sistemas financieros convencionales y digitales.

La investigación permanece abierta y ha sido llevada a cabo por la Comisaría General de Información con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Barcelona y Melilla, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 2, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Cataluña, seriamente amenazada

En el año 2025, Cataluña volvió a liderar la lista de detenciones relacionadas con el terrorismo yihadista, concentrando un 33% de toda España, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior. Esta cifra récord de actividad antiterrorista no se veía desde los atentados del 11-M.

Ya la semana pasada, la Guardia Civil detuvo a otras cuatro personas, una de ellas en territorio catalán, al estar presuntamente implicadas en delitos de terrorismo por adoctrinar y difundir propaganda del Dáesh y de Hamás.