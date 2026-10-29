La cabecilla proetarra detenida por terrorismo tiene vinculación con Samidoun y el FPLP, grupos de apoyo a Hamás

Malen Grünig Ibáñez, cabecilla del grupo proetarra Jardun detenida el pasado 17 de octubre de 2026 por terrorismo y enviada a prisión provisional por el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, tiene vinculación con Samidoun y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerados grupos de apoyo a Hamás.

Según ha podido saber OKDIARIO, además de formar parte de Jardun Koordinadora, Malen Grünig es activista de la plataforma Palestinarekin Elkartasuna y mantiene nexo con el FPLP, organización considerada terrorista por la Unión Europea, y su satélite Samidoun, la red de «solidaridad» con los presos palestinos que fue prohibida en Alemania por jalear a Hamás y que también ha estado presente en la acampada de la Puerta del Sol por la vivienda.

En su caso, Malen Grünig -que también es próxima a Fouad Baker, dirigente libanés del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP)- integró en agosto de 2025 una brigada de Jardun que viajó a Líbano. Entre los participantes de esta brigada se encontraba Asier Herranz Vázquez, fundador de Samidoun País Vasco, militante de Iranekin Bat (comité vasco de apoyo a Irán) y administrador de Telegram Frontflict, un canal dedicado a difundir propaganda de grupos armados palestinos y libaneses, según la Policía.

Fue el 18 de agosto de 2025 cuando realizaron una visita al campo de refugiados palestinos Nahr al-Bared, donde fueron recibidos por el Frente Popular para la Liberación de Palestina y se reunieron con el responsable del grupo en la zona, Ahmed Abdel Aal, y otros integrantes del FPLP.

«La reunión incluyó un debate sobre diversos temas nacionales y sociales, como los últimos acontecimientos relacionados con la cuestión palestina y la actualidad política. También se abordó la situación de las mujeres palestinas en los campamentos, su papel en el fortalecimiento de la resiliencia y la superación de los desafíos», recogió el FPLP.

Igualmente, esta delegación de Jardun trató con el Frente «la situación de los estudiantes palestinos en el Líbano, las dificultades a las que se enfrentan, la activación del papel estudiantil al servicio de la causa nacional y el fortalecimiento del espíritu de lucha entre las generaciones más jóvenes», añadió el FPLP en un comunicado.

En el auto de prisión de Malen Grünig -acusada de terrorismo junto a Aratz Bilbao Gómez-, el magistrado apunta que sendos detenidos fueron interceptados en un vehículo en la madrugada del 26 de septiembre en un control de alcohol y drogas que la Ertzaintza estaba realizando en Escoriaza, Guipúzcoa.

Los agentes de la Ertzaintza hallaron planos de situación de zulos que fueron de la organización terrorista ETA y listados de guardias civiles. Además, en la mochila de Aratz Bilbao se encontraron dispositivos encriptados, con fotografías de entrenamiento para la perpetración de actos violentos, instantáneas con banderas de ETA y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional, así como imágenes de vehículos y matrículas que pudieran ser policiales.

Además, Jardun también está en el radar de Ertzaintza en tanto podría estar detrás de los graves altercados de kale borroka del pasado lunes en Bilbao.

Con Hezbolá

Por su parte, Asier Herranz Vázquez también fue detenido -junto a Youssef Brahim- a mediados del pasado junio en el País Vasco. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional investigó su presunta colaboración con la organización terrorista Hezbolá.

Posteriormente, ambos comparecieron en Madrid ante el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, quien, tras tomarles declaración, decretó su libertad provisional con medidas cautelares: se les retiró el pasaporte, se les prohibió salir del territorio nacional y se les impuso la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia mientras la instrucción sigue abierta.

Tal y como informó OKDIARIO, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, gobernado por la alcaldesa socialista Aitana Hernando Ruiz, llegó a ceder la Casa de Cultura municipal para una charla organizada por el sindicato CGT el pasado miércoles que iba a tener como ponentes a Asier Herranz y Youssef Brahim. Sin embargo, este coloquio fue finalmente cancelado.