El PSOE de Miranda de Ebro cede la Casa de Cultura a dos encausados de la Audiencia Nacional vinculados a Hezbolá

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro, gobernado por la alcaldesa socialista Aitana Hernando Ruiz en coalición con Izquierda Unida-Podemos, ha cedido la Casa de Cultura municipal para una charla-coloquio en la que los ponentes serán Asier Herranz y Youssef Brahim, militantes de Samidoun y de Iranekin Bat (comité vasco de apoyo a Irán) y administradores del canal de Telegram Frontflict, dedicado a difundir propaganda de grupos armados palestinos y libaneses, según la Policía. La citada charla-coloquio está convocada este miércoles 21 a las 19:00 horas.

Asier Herranz Vázquez y Youssef Brahim son dos activistas que fueron detenidos a mediados del mes de junio en el País Vasco. Posteriormente, comparecieron en Madrid ante el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. La Comisaría General de Información los vinculó con presuntos delitos de colaboración o vínculos con la organización terrorista Hezbolá. La acusación se basa, principalmente, en la administración del canal de Telegram Frontflict y en su militancia en colectivos como Iranekin Bat y Samidoun.

Tras tomarles declaración, el juez Calama decretó su libertad provisional con medidas cautelares: se les retiró el pasaporte, se les prohibió salir del territorio nacional y se les impuso la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado mientras la instrucción sigue abierta.

Una red prohibida en varios países

La cesión de un espacio público dependiente del Ayuntamiento de Miranda de Ebro —gobernado por el PSOE con el apoyo de IU-Podemos en el área de Cultura— a personas encausadas en la Audiencia Nacional por estos hechos ha generado crítica por el uso de recursos municipales. La organización ACOM, que ha denunciado el acto, sostiene que no se trata de simple «solidaridad internacionalista», sino de un apoyo político que ampara a quienes están bajo investigación judicial y a una red sancionada o prohibida en varios países democráticos por sus vínculos con organizaciones terroristas.

Samidoun (Palestinian Prisoner Solidarity Network), la organización de la que son militantes, fue prohibida y disuelta en Alemania en noviembre de 2023 por glorificar la masacre del 7 de octubre, difundir propaganda antisemita y apoyar a Hamás y al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

Además, Canadá la designó entidad terrorista en octubre de 2024 por sus vínculos con el FPLP, y Estados Unidos la sancionó ese mismo mes como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), calificándola de fachada que actúa como recaudadora de fondos para el FPLP, organización en la lista de terroristas de la UE, EEUU, Canadá, Reino Unido e Israel.