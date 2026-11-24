Un migrante marroquí trató de entrar en España ilegalmente escondido debajo del autobús del Almería este lunes, aprovechando la visita del equipo andaluz a Ceuta. Un intento de colarse en nuestro país que acabó frustrado por la casualidad de la planificación del conjunto almeriense al no viajar esa misma noche de vuelta a la península y gracias a la Policía al detectarle a tiempo antes de cruzar el Estrecho.

Todo se remonta a la llegada del Almería a Ceuta para disputar un partido de Segunda División. Los andaluces se desplazaron en autobús hasta el Alfonso Murube y un marroquí aprovechó la distracción de la seguridad del estadio para esconderse en los bajos del vehículo. Sin embargo, la jugada le salió mal. El autobús rojiblanco permanecía estacionado a las puertas del vestuario y, justo antes de salir con el equipo, la Policía observó movimientos sospechosos en la parte inferior, concretamente dentro de la estructura metálica.

Después de una breve inspección, los agentes confirmaron la presencia del joven marroquí oculto para así entrar ilegalmente a España. Pero lo que no sabía el migrante es que ni siquiera podía haberlo conseguido si hubiera pasado dicho control. El Almería tenía previsto pasar la noche en Ceuta antes de volver, por lo que hubiera tenido que pasar por controles más estrictos. Incluso podría haber puesto aún más en riesgo su vida al estar muchas más horas oculto debajo del autobús. El marroquí fue trasladado por la Policía Nacional para realizar los trámites correspondientes.

No es la primera vez que intentan hacer ese plan para colarse en la península. Hace un par de meses, un mena marroquí de 17 años se escondió en el eje de las ruedas del autobús del Valladolid desde Ceuta, colándose durante el partido entre ambos equipos. Sin embargo, este sí logró cruzar el Estrecho hasta que le cazaron en un control en Algeciras al pedir auxilio durante el trayecto.