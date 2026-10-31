Susto en Eibar: un aficionado del Almería se cae de la grada al celebrar un gol y el partido se para 15 minutos

El Eibar – Almería estuvo detenido durante unos 15 minutos en Ipurúa después de que un aficionado del cuadro andaluz se cayese desde la grada. Unos tres metros hasta el suelo, dejando un aparatoso accidente que con la sangre producida generó un gran susto. El hincha del Almería se marchó en camilla, estabilizado y consciente. El partido se reanudó justo después.

El susto en Ipurúa en la jornada 12 de Segunda División fue tremendo. Había marcado el Almería en el minuto 18 tras un gran disparo de Junyent. Justo después, un aficionado del cuadro visitante se precipitó desde la grada hasta el suelo. La caída fue muy aparatosa y, según relataba otro aficionado en Tiempo de Juego de Cope, el golpe había sido en la zona de la ceja y había dejado mucha sangre.

El colegiado detuvo el partido al ver el accidente y mandó a los jugadores a vestuarios durante 15 minutos. Ese es el tiempo que estuvo parado el encuentro. Tras ello, el partido se reanudó después de que el aficionado del Almería fuese evacuado en camilla y consciente.