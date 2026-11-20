El mundo del ciclismo español está de luto tras conocerse el fallecimiento de Alberto Hierro, ex ciclista profesional que ha muerto a los 48 años mientras circulaba en bicicleta por una carretera de Igorre, en Vizcaya. El deportista bilbaíno, que alcanzó uno de los mayores éxitos de su trayectoria al proclamarse vencedor de la Vuelta a Navarra en 2002, fue encontrado sin vida y su repentina muerte ha causado una gran conmoción en el ciclismo vasco, donde era conocido especialmente por su trayectoria en el equipo Café Baqué.

Según las primeras informaciones publicadas, varios conductores encontraron el cuerpo del ex corredor tendido sobre la carretera BI-3527, a la altura del municipio vizcaíno de Igorre. El hallazgo se produjo poco antes de las 17:00 horas, momento en el que se dio aviso a los servicios de emergencias. Los equipos sanitarios se desplazaron rápidamente hasta el lugar, aunque únicamente pudieron certificar el fallecimiento del ciclista.

Las primeras hipótesis apuntan a que Alberto Hierro pudo sufrir algún tipo de desfallecimiento mientras practicaba deporte. No obstante, por el momento no se conocen las causas exactas de su muerte y habrá que esperar a los resultados de la autopsia para esclarecer lo sucedido. El Gobierno vasco ha trasladado que esa es una de las principales posibilidades que se barajan, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el motivo del fallecimiento.

Luto por Alberto Hierro

Nacido en Bilbao, Alberto Hierro desarrolló buena parte de su trayectoria deportiva en el ciclismo vasco. Sus primeros pasos en el mundo de la competición estuvieron ligados al equipo Pinturas Banaka, antes de incorporarse al Café Baqué, con el que consiguió el resultado más importante de su carrera deportiva. En 2002 se proclamó ganador de la Vuelta a Navarra, una de las competiciones de referencia del calendario amateur nacional. Aquel triunfo supuso un importante impulso para su trayectoria y le permitió dar el salto al ciclismo profesional apenas un año después.

En 2003 comenzó su etapa como profesional en las filas del propio Café Baqué. Durante las dos temporadas que permaneció en el pelotón profesional tuvo la oportunidad de participar en algunas de las pruebas más destacadas del calendario nacional. Entre ellas estuvieron la Volta a Cataluña, la Vuelta a Andalucía, la Euskal Bizikleta y la Subida a Urkiola. Pero la trayectoria profesional de Alberto Hierro fue corta y a finales de 2004 decidió poner punto final a su carrera deportiva, cuando apenas tenía 26 años. Su retirada coincidió con la desaparición del equipo Café Baqué, formación que había sido fundamental en su progresión como ciclista.

En aquel momento, el propio Hierro reconoció que había conseguido cumplir un sueño al llegar a ser profesional y competir en algunas de las carreras más importantes del panorama nacional. Ahora, su fallecimiento a los 48 años deja consternado al ciclismo español.