Acaba el entrenamiento de Alcaraz en la pista Sebastopoli de las ATP Finals y automáticamente un grupo de empleados de seguridad se sitúa en la puerta de la pista y forma un pasillo humano. Por él camina, entre los gritos de los aficionados aglomerados durante todo el recorrido, un Alcaraz cuyo rastro se desvanece a medida que se acerca a la puerta del vestuario. Antes de la multitudinaria secuencia, se produce una menos mediática cuando Guto Miguel (Brasilia, 2009) sale de la pista.

Su rostro, imberbe, rezuma precocidad. Y su tenis manifiesta talento. Dos conceptos complementarios. Guto es vigente número uno del mundo júnior; vigente campeón de Roland Garros individual; de Wimbledon dobles; y finalista del US Open en individual. «Lo más importante es que es buena persona», dice Kike Grangeiro a OKDIARIO. Guto responde con buenas maneras a las peticiones de autógrafos y fotografías.

Cuando termina el pasamanos, se encuentra con este periódico y charla sobre sus más de cinco entrenamientos con Alcaraz a lo largo de la semana. Una masterclass espaciada en cinco sesiones. «Está siendo una experiencia tremenda. Convivo con los mejores jugadores del mundo, simplemente de mirarlos ya aprendo. Carlos ha sido muy importante para mí estos días porque la semana que viene disputo un torneo y voy con sus consejos», dice Guto Miguel en un entrañable portuñol.

La sonrisa le invade cuando habla de Alcaraz y sus entrenamientos juntos. Se le dilatan las pupilas y le entran los calores. «Estos días su equipo está en contacto con mi entrenador, es tremendo», dice mientras busca con la mirada a Kike, habla más cómodo cuando tiene cerca una boya de confianza. «Alcaraz hace cosas en los entrenamientos que no me puedo creer. Por ejemplo, hizo un drop shot con la mano izquierda. Ya es difícil con la derecha, pues lo ha hecho con la izquierda», dice con brillo en los ojos. «Es tremendo», apostilla Guto.

El joven brasileño se lleva las lecciones aprendidas en Turín al otro lado del Atlántico, a El Salvador, donde disputa un Challenger —la categoría previa al profesionalismo— la semana que viene. «El mejor consejo que me ha dado Alcaraz, el que más me conmovió, es que aproveche la vida haciendo las cosas correctas. Me dijo que me divirtiera jugando al tenis, pero que tuviera buena relación con mi entrenador», cuenta. «Más te vale», dice entre risas Kike. «Es broma, Guto es una persona magnífica. Tengo que cuidar su salud mental ahora que es tan joven», apunta su técnico.

«Ahora mi ídolo es Alcaraz, antes lo era Djokovic», bromea Guto. En su camino a recorrer tiene como ejemplo a Fonseca, cuya consolidación en el circuito no termina de imponerse. «Que esté ahí delante es bueno para mí, así tengo más espacio para hacer mi camino. Le dejo la presión a él. En Brasil estamos carentes de ídolos y el fútbol no va bien ahora… Pero Fonseca es una joya. No hay que criticarlos, hay que apoyarlo», afirma Guto antes de firmar otro autógrafo y despedirse.