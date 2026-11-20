Carlos Alcaraz ha cambiado su hoja de ruta a última hora. Antes de su partido contra Cobolli, fijado este viernes no antes de las 14:00 horas, el murciano tenía reservada la pista central a las 10:45 horas para ejercitarse y tener las primeras sensaciones después de sus pruebas médicas. Sin embargo, la primera toma de contacto deberá esperar, pues ha cancelado la mencionada sesión y se ejercitará a las 13:00 del mediodía, sólo una hora antes de su partido.

El cambio contrasta con la norma seguida por el murciano y su equipo, que cada día se han ejercitado a las 10:45 horas. Claro que la actual situación dista de la cotidianidad. Alcaraz viene de sufrir molestia en el isquiotibial de su muslo izquierdo el pasado miércoles durante su partido contra Medvedev que trastoca todo. Canceló su entrenamiento del jueves para, en su lugar, someterse a pruebas médicas en el Instituto de Medicina del Deporte de Turín.

Un enfrentamiento, el de Cobolli, intrascendente, pues el murciano ya está clasificado para semifinales. Es precisamente esa ventaja, conseguida por sus dos victorias anteriores, lo que le permite ganar tiempo. Disputará el partido a menor ritmo y continuará con su mejora para la semifinal del próximo sábado. Las pruebas médicas determinan que Carlitos puede seguir jugando. Su idea pasa por jugar el viernes e ir probándose día a día.

Cabe recordar que tiene garantizados dos partidos, el último de la fase de grupos y el mencionado de semifinales. Por ello, la Alcaraz y su equipo no van a forzar lo más mínimo ante Cobolli. El tenista se mostró optimista después de sufrir las dolencias musculares. «No me preocupa mucho. Confío en mi equipo. Tengo un día y medio por delante que va a ser importante. A ver estos días, pero realmente creo que lo voy a poder estar a un buen nivel en el siguiente partido», dijo Alcaraz a los medios españoles desplazados a Turín, entre ellos OKDIARIO.

Sin embargo, en la memoria colectiva todavía vive lo ocurrido el curso pasado con el doblete de torneos. Alcaraz también sufrió molestias musculares en las ATP Finals y no disputó la Davis. Claro que el problema vino en la final y a los tres días debutaba España. Apenas tuvo margen de recuperación. Este jueves descansa y se enfrentará el viernes a Cobolli con la clasificación a semifinales asegurada. Eso es la parte positiva, que tiene un día de descanso y su siguiente partido es intrascendente. Comienza ahora una contrarreloj para recuperar la forma.