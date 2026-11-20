El Leicester City ha decidido poner fin a su relación comercial con BC Game, su principal patrocinador en la camiseta, después de que la casa de apuestas anunciase un acuerdo con Eva Elfie, una conocida actriz de cine para adultos rusa, como nueva embajadora de la compañía. La decisión llega después de varias semanas de polémica y de las críticas de una parte importante de la afición, que había mostrado su malestar por la asociación entre el club inglés, las apuestas y la industria pornográfica.

La ruptura se hizo oficial esta misma semana, cuando ambas partes comunicaron que habían alcanzado un acuerdo para finalizar su colaboración comercial con efecto inmediato. BC Game llevaba luciendo su publicidad en la parte delantera de la camiseta del Leicester desde el comienzo de la temporada 2024-2025, por lo que su vinculación con el equipo se había prolongado durante aproximadamente dos años y medio. «Leicester City Football Club y BC GAME han alcanzado un acuerdo mutuo para concluir nuestra colaboración comercial con efecto inmediato», explicó la entidad inglesa en un comunicado. El club también señaló que la decisión se había tomado después de varias conversaciones entre ambas partes, en las que habían reconocido que tenían «diferentes prioridades comerciales» de cara al futuro.

El origen de la polémica se encuentra en el anuncio que BC Game realizó a principios de noviembre, cuando presentó a Eva Elfie como nueva embajadora de su marca. La compañía publicó un vídeo promocional en redes sociales en el que aparecía la actriz junto a un repartidor que acudía a su domicilio con un paquete que contenía el contrato de colaboración. La publicación, acompañada del mensaje «Welcome to BC Game Eva Elfie! Let the fun begin», generó una gran repercusión y provocó numerosas críticas entre los seguidores del Leicester.

Eva Elfie, conocida actriz de cine para adultos

Elfie, cuyo nombre real es Yulia Romanova, tiene 29 años y es una de las creadoras de contenido para adultos más conocidas de Rusia. Cuenta con aproximadamente 4,9 millones de seguidores en Instagram y ganó en 2021 el premio AVN a la mejor nueva estrella internacional. La asociación provocó especialmente el enfado de The Foxes Trust, una organización que representa a los aficionados del Leicester y que llevaba tiempo cuestionando el patrocinio de BC Game.

La agrupación llegó a advertir de los efectos negativos que pueden tener tanto las apuestas como la pornografía, especialmente entre los más jóvenes. Además, aseguró que una encuesta realizada entre los aficionados reflejaba que el 73% tenía una opinión negativa sobre la relación comercial con BC Game, frente a solamente un 5% que se mostraba satisfecho. Otro aspecto que había generado críticas era la situación legal de la compañía, que perdió su licencia para operar en Reino Unido en diciembre de 2024. El asunto había sido señalado anteriormente por los representantes de los seguidores.

Como consecuencia de la ruptura, el Leicester también ha anunciado medidas para compensar a sus aficionados. Los que hayan comprado una camiseta oficial con el logotipo de BC Game desde el 21 de octubre podrán solicitar un reembolso completo o cambiarla por otra hasta el próximo 2 de diciembre. La medida incluye incluso prendas usadas o personalizadas, algo que normalmente no está permitido en la política habitual de devoluciones del club.