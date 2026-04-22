La caída a los infiernos del Leicester: desciende a Tercera una década después de ganar la Premier

Hace diez años, el Leicester City logró una hazaña histórica, no solo en la Premier League, sino en el fútbol mundial. Un 2016 en el que el equipo de Claudio Ranieri fue campeón de Inglaterra por delante del Big Six y sus estrellas con sueldos multimillonarios. Jugaron la Champions y pusieron el nombre de la ciudad y del club en el mapa. Una década después, el mismo equipo ha confirmado su descenso a la tercera división inglesa.

Ya no hay rastro de Vardy, Mahrez, Kanté y compañía. Un Leicester que lo ganaba todo semana a semana ha pasado a descender a la League One tras empatar este martes contra el Hull City (2-2). Los Foxes, que han encadenado dos descensos, necesitaban ganar al Hull para mantener sus opciones de salvar la categoría, pero, aunque remontaron un gol, fraguado en un error de su portero Asmir Begovic, sentenciaron su caída a la League One.

En toda su historia, el Leicester solo ha pasado una temporada en la tercera categoría del balompié inglés, en la 2008-2009. Un contraste después de que en 2016 ganase la Premier y la Copa de Inglaterra en 2021.

La caída de un Leicester histórico

En la 2014-2015 ascendió a la Premier y al año siguiente conquistó su primera liga, de manera sorprendente y liderado por Jamie Vardy, N’Golo Kanté y Riyad Mahrez. Ese equipo alcanzó un curso después de los cuartos de final de la Champions pese a la marcha de muchas de sus estrellas y sumó en los años posteriores una Copa de Inglaterra y una Community Shield.

Sin embargo, en la campaña 2023-2024, inesperadamente, cayó a la Championship (segunda división) y, pese a que recuperó la categoría la temporada siguiente, volvió a descender y ahora su pesadilla vive un nuevo capítulo. El Leicester recibió hace dos meses una sanción de seis puntos por las irregularidades financieras cometidas hace dos años y, pese a que apeló, un tribunal independiente la ratificó, lo que ha contribuido a que se haya sellado este descenso a falta de dos jornadas para el final de la competición.