La Guardia Civil, en el marco de la operación contra el narcotráfico, llamada Nexus, ha desarticulado este viernes una trama dedicada a desviar combustible incautado y se ha saldado con cinco detenidos, entre los que figura el líder de la banda. La red comercializaba mediante gasolineras «low cost» ubicadas en Sevilla y Huelva.

En la actuación, se han realizado 11 registros: tres en inmuebles en Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y el Puerto de Santa María (Cádiz); otros tres en almacenes industriales y sedes sociales; y cinco en gasolineras de Sevilla y Huelva.

En total, se han interceptado casi 60.000 euros en litros de combustible y otros 60.000 en dinero en metálico, además de joyas, vehículos de alta gama, cuatro servidores de criptomonedas y diverso material informático. Desde el pasado mes de febrero, los criminales se apropiaron de hasta 700.000 litros de combustible, percibiendo beneficios superiores al millón de euros.

#OperacionesGC | Desmantelada una trama de desvío de combustible incautado al narcotráfico 📍 #Cádiz, #Sevilla y #Huelva 👮🏻‍♂️ El Equipo de Patrimonio de #PolicíaJudicial de Cádiz detiene a cinco personas por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y malversación, entre otros. 🔍 Desviaban carburante que debían destruir, adulterándolo con agua para simularlo, y lo vendían en 5 gasolineras “low cost”. ⚖️ 11 registros, 2 ingresos en prisión y 57.525 l de combustible y 59.170 € intervenidos. — Guardia Civil (@guardiacivil) November 20, 2026

Su modus operandi

Los delincuentes empleaban, como respaldo, una empresa matriz del sector energético e industrial, situada en Cádiz, y que era capaz de gestionar la recogida, el tratamiento y la eliminación del combustible incautado por las autoridades andaluzas.

El jefe de la organización y un miembro de su familia habían montado una gasolinera de bajo coste en Sevilla y Huelva para venderlo al consumidor final, según los investigadores. Los detenidos simulaban la destrucción del carburante adulterándolo con agua después de que fuera trasladado a las plantas de reciclaje.

La Guardia Civil inició la operación en julio y, tras sus sospechas, comprobaron, efectivamente, la manipulación del combustible. Después, han descubierto que detrás de la presunta legalidad de la empresa operaba una organización criminal, formada por cinco integrantes, con distintas funciones en el entramado. Los autores se presentaban como una compañía experta en economía circular y gestión de residuos, mientras el carburante lo desviaban antes de que llegara a su destino.

A los detenidos se les acusa de los siguientes delitos: contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, estafa, falsedad documental, malversación de caudales y contra los consumidores. En caso de juntar todos los crímenes, los años de prisión oscilarían entre 5 y 35 años de prisión, aunque el tiempo real tiene un límite legal máximo de 20 años.