El 14 de febrero de 2023 estalló uno de los escándalos que más comprometieron al PSOE durante la legislatura de Pedro Sánchez. Una operación policial desarrollada en Canarias y distintas provincias españolas destapó el denominado caso Mediador, una investigación sobre el supuesto cobro de comisiones a empresarios a cambio de favores políticos y administrativos. En el centro de las pesquisas aparecía Juan Bernardo Fuentes Curbelo, diputado socialista por Las Palmas, conocido como Tito Berni.

La investigación describía una presunta red que utilizaba los contactos de cargos públicos para ofrecer a empresarios ventajas en adjudicaciones, subvenciones o expedientes sancionadores a cambio de pagos económicos. Sin embargo, el escándalo no se limitaba a las sospechas de sobornos: las pesquisas también sacaron a la luz comidas en restaurantes de lujo, visitas al Congreso y fiestas con prostitutas, en las que, según los testimonios e indicios recogidos durante la investigación, hubo consumo de drogas.

El caso alcanzó directamente al Grupo Socialista del Congreso, del que formaba parte Fuentes Curbelo. El PSOE suspendió cautelarmente de militancia al diputado, que renunció a su escaño el mismo 14 de febrero de 2023. Días después, el ex parlamentario fue detenido y compareció ante la jueza que investigaba la trama, quedando en libertad con cargos.

Una presunta red que utilizaba los contactos políticos

Junto a Tito Berni, la investigación situó a su sobrino Taishet Fuentes, antiguo director general de Ganadería del Gobierno canario; al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa; y a Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el Mediador, que actuaba como intermediario con los empresarios.

Según la investigación policial y las acusaciones, los implicados habrían aprovechado sus cargos y relaciones institucionales para ofrecer gestiones y favores a empresarios de diferentes sectores económicos. La presencia de un diputado nacional y de un mando de la Guardia Civil servía para dar credibilidad a unas promesas que, en numerosos casos, no llegaron a materializarse.

Las visitas al Congreso de los Diputados formaban parte de la estrategia descrita por los investigadores para impresionar a los empresarios. En algunos encuentros, las reuniones institucionales daban paso a comidas y celebraciones privadas financiadas presuntamente por quienes buscaban beneficiarse de los contactos de la trama.

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Tito Berni

Más de tres años después de que estallara el escándalo, el caso Mediador ha alcanzado una nueva fase judicial. El 24 de septiembre de 2026, la jueza María de los Ángeles Lorenzo decretó la apertura de juicio oral contra 14 acusados en la pieza principal de la investigación, entre ellos el ex diputado socialista, su sobrino, el general Espinosa y el intermediario Navarro Tacoronte.

La Fiscalía solicita ocho años de prisión para Fuentes Curbelo, once para su sobrino y trece para Navarro Tacoronte. En la causa se investigan delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

El procedimiento ya ha dado lugar a condenas en una pieza separada. En febrero de 2026, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó por cohecho continuado al general Espinosa, al empresario Antonio Bautista y al propio Navarro Tacoronte, con penas de entre cuatro meses y medio y nueve meses de prisión. Fuentes Curbelo no figuraba entre los condenados en ese procedimiento.

El PSOE apartó al diputado cuando se conoció la investigación, pero el caso puso bajo escrutinio la utilización de contactos institucionales y del propio Congreso por parte de la presunta red. La investigación también ha examinado las relaciones de antiguos responsables del Gobierno canario con empresarios que buscaban obtener ventajas de la Administración.

A octubre de 2026, Tito Berni se enfrenta a un juicio por corrupción, todavía sin una condena en la pieza principal. La causa mantiene abiertas las responsabilidades penales de los acusados y ha dejado documentado cómo los investigadores siguieron el rastro de pagos, reuniones y contactos políticos que desembocaron en uno de los casos más conocidos de la legislatura.