Vox ha acusado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de desproteger a sus representantes y simpatizantes durante un acto electoral celebrado en Sabadell (Barcelona), que se ha visto obstaculizado por una contramanifestación de radicales que han lanzado huevos, insultado e increpado a los asistentes. Con esta se suma una agresión más a la formación que lidera Santiago Abascal, tras los altercados ocurridos en distintas partes de la geografía española desde que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral.

En esta ocasión, Vox ha denunciado que los Mossos no garantizaron este jueves la seguridad ni facilitaron el acceso al centro cívico donde estaba previsto el encuentro y exige responsabilidades al Ejecutivo catalán. «¿Cómo van a proteger a los ciudadanos si son incapaces de abrir un pequeño cordón policial ante diez personas para poder celebrar un acto democrático?», ha cuestionado el portavoz de Vox en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga.

Garriga ha denunciado la falta de protección policial ante los incidentes y ha cargado contra los responsables de la seguridad en Cataluña, encabezados por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consejera de Interior, Núria Parlon.

Tal y como se muestra en los vídeos, los manifestantes bloquearon y obstaculizado la entrada al recinto, increpando a los asistentes al mitin de Vox e impidiendo el normal desarrollo de la convocatoria. «Hay personas insultándonos, nos han increpado y la policía es incapaz de garantizar que nosotros podamos hacer este acto», ha lamentado.

El dirigente de Vox ha responsabilizado directamente al Partido Socialista de Cataluña (PSC) de la situación, recordando que los socialistas gobiernan tanto el Ayuntamiento de Sabadell como la Generalitat y tienen bajo su mando a los Mossos d’Esquadra. «Tenemos al Partido Socialista, que gobierna la ciudad, que gobierna la Generalitat, que controla los Mossos y son incapaces de garantizar un acto democrático», ha denunciado.

Garriga ha insistido en que Vox contaba con la autorización y la reserva del espacio para celebrar el encuentro, pero que, pese a la presencia de apenas una decena de manifestantes, no se había habilitado un cordón policial suficiente para garantizar la entrada. La formación considera que la actuación de los agentes no estuvo a la altura de las circunstancias y denuncia que sus representantes y simpatizantes quedaron expuestos a los insultos y a las acciones de los radicales. «Es una policía que está totalmente desarmada por culpa del mando de Núria Parlon, Salvador Illa y los socialistas. Es una auténtica vergüenza y pedimos responsabilidades», ha afirmado.

El dirigente de Vox también ha enmarcado los incidentes en el contexto de la campaña electoral y del crecimiento de su partido, asegurando que existe temor entre sus adversarios ante el avance de la formación. «Esto demuestra una cosa que estamos viendo en campaña: hay miedo a que Vox gane y arrase», ha manifestado.

Garriga ha contrapuesto los ataques sufridos en Sabadell con las preocupaciones que, según ha asegurado, trasladan los ciudadanos a Vox durante la campaña electoral: la inseguridad en las calles, el miedo de las mujeres a volver solas a casa, las dificultades para llegar a fin de mes, los problemas para acceder a una vivienda y la pérdida de identidad cultural que atribuye a las políticas migratorias de los últimos años.

«No da miedo Vox, porque Vox viene a garantizar la seguridad. Da miedo estar bajo las órdenes de este Gobierno socialista, que es incapaz de garantizar lo más mínimo», ha defendido.

Pese a los incidentes y los obstáculos denunciados, Vox ha asegurado que no renunciará a sus libertades democráticas y ha reclamado que la policía garantice el acceso y la seguridad de los asistentes. Los de Abascal han anunciado que emprenderá acciones legales por lo sucedido en Sabadell, por el intento de impedir la celebración de un acto público en plena campaña electoral.