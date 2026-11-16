El vídeo viral de Vox sobre la crisis de la vivienda: castings para alquilar, hacinamiento y jóvenes en casa de sus padres

Vox ha lanzado un vídeo de campaña sobre las dificultades de los españoles para acceder a una vivienda, en el que recrea una entrevista de selección de inquilinos. Un arrendador va despachando con frases secas a quienes aspiran al piso: una viuda con cuatro hijos que necesita una casa más pequeña y vive de la pensión, un joven con contrato temporal que espera que se lo renueven, una pareja que lleva años de noviazgo y quiere independizarse y una madre separada con un hijo de 14 años. Ninguno pasa el corte. A la última candidata, que dice que necesita el piso, la despacha con un “siguiente”.

La pieza termina con una voz en off que ofrece cifras y un diagnóstico. “En 2025, 3,2 millones de personas buscaron casa en España sin éxito. Tan solo en los últimos cinco años han entrado en España 6 millones de inmigrantes, personas que necesitan una casa. En esos mismos cinco años ha desaparecido la mitad de la oferta en alquiler como consecuencia de las regulaciones de la izquierda. Ha caído más de un 95% la construcción de vivienda protegida en las últimas décadas”. Y concluye: “El resultado: castings, exclusión residencial, hacinamiento, récord de jóvenes en casa de sus padres. Las malas políticas tienen consecuencias”.

El cierre es de Carlos Quero: “Las regulaciones de la izquierda han expulsado a millones de personas del alquiler. Los inalquilables. Los últimos del casting. La gente sin casa. Los obligados a compartir con extraños o a vivir para siempre con sus padres. Los que no llegan a ser inquilinos”. Y el vídeo remata con el lema: “Ya está bien de castings. Ya está bien de sufrimiento. Vamos a cambiarlo todo. Con Vox todos los españoles van a tener un hogar.”