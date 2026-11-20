Fue uno de los momentos del cara a cara de este jueves entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El líder del PP preguntó directamente al del PSOE: «¿Quién le pagó las primarias?», el silencio, que se prolongó durante segundos, fue atronador.

Antes de lanzarle la pregunta, Feijóo comenzó preguntándole si había amañado votos durante las primarias que le devolvieron a Sánchez el liderazgo del Partido Socialista. «¿Usted amañó las primarias?», planteó. Sánchez respondió con un escueto «no». A continuación, Feijóo quiso saber si había recibido alguna donación procedente de la prostitución. «En absoluto», contestó el presidente.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó con la tercera pregunta. «¿Quién le pagó las primarias, señor Sánchez?», lanzó el candidato del PP. Sánchez no respondió y Feijóo volvió a formular la misma cuestión, sin obtener una contestación que aclarase quién había pagado aquella campaña. «No me contesta. Bien», remató el líder de la oposición antes de continuar con el debate.

De igual manera, Feijóo también le reprochó a Sánchez que no hubiera hecho públicos los nombres de los donantes de su partido. Sánchez intentó salir de la situación aludiendo a la situación judicial de las investigaciones relacionadas con la financiación socialista. «Porque la justicia está teniendo…», comenzó a explicar, antes de que Feijóo interviniera.

A su vez, Feijóo recordó desde las «orgías en la pandemia» de los «Ábalos y Koldos», las «mordidas» de Santos Cerdán y hasta «las prostitutas pagadas con dinero público». Y le interrogó sobre si tiene constancia de la existencia de financiación irregular en su partido. Sánchez tampoco contestó.

Sánchez no consiguió reconducir el debate en el último trance, dedicado a política exterior e inmigración. «¿Qué le debe usted a Marruecos?», le insistió Feijóo, echándole en cara que se fuera de vacaciones con Ceuta invadida. «Usted es un problema para Europa en materia de inmigración», subrayó el candidato popular.