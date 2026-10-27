Los vídeos de la complicidad de Marruecos con la invasión de Ceuta: la Policía concluye que «no fue un fenómeno espontáneo»

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha recopilado diez vídeos en los que agentes uniformados marroquíes observan sin intervenir la entrada masiva de cientos de marroquíes hacia Ceuta el 30 de julio. Tal como consta el sumario del caso al que ha tenido acceso OKDIARIO, las autoridades marroquíes fueron cómplices en la invasión.

Por su parte, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) concluye en su informe técnico para la juez María Tardón que la entrada masiva no fue improvisada: «La mecánica de organización y de dinamización del mensaje no responde a un fenómeno espontáneo».

Las imágenes, procedentes de Facebook y TikTok, se han recogido en fichas individuales. Todas sitúan los hechos en Castillejos (Fnideq), a escasos metros de la frontera, en torno a las 12:00 horas.

Una de ellas describe la «pasividad de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos ante la bajada en masa a través de la verja de espinos». Otra muestra a agentes en el espigón «indicando a los inmigrantes la dirección a coger y observando de forma pasiva el flujo de personas migrantes con dirección a Ceuta».

Pasividad policial marroquí

En un tercer vídeo, según la ficha policial, los agentes se muestran «impasibles mientras la multitud de candidatos a la inmigración irregular avanzan a través del cordón policial».

Un cuarto recoge «la total pasividad de los agentes uniformados mientras se aglomera la población frente al mar».

Una de las 10 fichas del sumario del ‘caso Ceuta’ en la que se retrata a un agente marroquí cómplice con la invasión. (Clic para ampliar)

El documento añade 24 fichas de los llamados «agentes dinamizadores». En una de ellas, un hombre de mediana edad «emplea gestos con las manos para alentar a la población a cruzar la frontera hacia Ceuta». En otra, un varón aparece «hablando con presuntos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes».

Los investigadores advierten de que parte de estas imágenes han sido «mejoradas con IA» para su análisis. Una de las fuentes citadas es un programa de la cadena televisiva Cuatro.

Una de las 24 fichas de, en su caso, «agentes dinamizadores» que señala la Policía Nacional en un informe judicial. (Clic para ampliar)

El cuadro comparativo elaborado por el CENIF califica de «permisividad» la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la entrada. Es el mismo término que aplica a la crisis de mayo de 2021. Antes del salto, el informe señala una «reducción presencia» de agentes en la zona.

Esa aparente aquiescencia, el consentimiento tácito que describen las fichas, contrasta con lo ocurrido en 2024. Entonces, según el mismo cuadro, la respuesta fue de «contención» y la convocatoria posterior del 15 de septiembre acabó «reprimida».

19 grupos de WhatsApp

Detrás de la movilización, la Policía ha identificado una red digital. El CENIF ha monitorizado 19 grupos de WhatsApp con 1.141 miembros y ha analizado 39.263 mensajes. El 90,80 % de los usuarios tenía prefijo telefónico marroquí.

La captación ha funcionado como un embudo: Facebook para reclutar, TikTok e Instagram para amplificar y WhatsApp para organizar. El 30 de julio, día del salto, esos grupos registraron 1.974 mensajes, el pico de toda la serie analizada.

Uno de los dinamizadores, identificado como «HS», escribió en la madrugada del 28 de julio: «Comparte esta publicación: el 30 de julio de 2026 vamos a lanzar un ataque contra Ceuta». Poco después pidió que cada grupo se comunicara «mediante escritura a mano en lugar de internet, ya que está monitoreado / vigilado».

El detonante, según el informe, fue un rumor. El mensaje «La frontera está abierta» se propagó en torno a las 12:00 horas del 30 de julio. Los jóvenes entraron, según las láminas policiales, «al grito de “Viva España, gracias Pedro Sánchez”».

No hay mafias

En contra de lo que ha insinuado el Gobierno de Pedro Sánchez, la Policía no ha encontrado rastro de las mafias en la convocatoria. Su análisis de las organizaciones criminales asentadas en la zona arroja un «TOTAL de mensajes convocando entrada 30 J: 0».

El CENIF había anticipado el riesgo. El 29 de julio alertó a los puestos fronterizos de un «riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, previsto para el día 30 de julio 2026». Al día siguiente elevó la alerta a «riesgo EXTREMO de colapso».

Entre los factores citados figuraba la sentencia del Tribunal Supremo sobre los accesos irregulares por vía marítima. Hasta el 27 de julio, el Centro Nacional de Comunicaciones de la Policía contabilizaba 1.240 entradas irregulares en Ceuta desde esa resolución.

La memoria más reciente remite a los días 17 y 18 de mayo de 2021, cuando entraron en la ciudad entre 10.000 y 12.000 personas, según el cuadro del CENIF. El Parlamento Europeo aprobó el 10 de junio de aquel año una resolución sobre el «uso de menores por las autoridades marroquíes en la crisis migratoria de Ceuta».

El informe también recuerda el antecedente del Día del Trono de 2018. Además, ha seguido la convocatoria posterior: el 15 de agosto, los grupos de WhatsApp llamaron a un nuevo intento.

Ese día, la escena en Castillejos fue otra. Según la lámina del CENIF, «la policía marroquí crea una barrera para impedir el paso de los inmigrantes». Los medios citados en el documento hablaron de 294 detenidos.

Entre una fecha y otra, la orilla de Castillejos ha sido la misma y el mar, igual de estrecho. Lo único que ha cambiado, a juzgar por las imágenes que ahora guarda la Policía, es hacia dónde miraban los uniformes marroquíes.