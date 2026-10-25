Miles de españoles arropan a las mujeres caballas en Madrid que piden una ciudad segura: «No somos libres»

Miles de personas se han concentrado este domingo en el centro de Madrid para respaldar a Mujeres Caballas, el movimiento ciudadano de mujeres ceutíes que reclama la recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma de Ceuta, casi tres meses después de la invasión de inmigrantes del 30 y 31 de julio. Piden una ciudad segura porque «no somos libres».

La marcha, bajo el lema Por una Ceuta segura, española y europea, que ha congregado a alrededor de 30.000 personas, según la Delegación del Gobierno, ha partido hacia las 11:30 horas desde la glorieta del Emperador Carlos V (Atocha) y ha recorrido el Paseo del Prado, Neptuno y la Carrera de San Jerónimo hasta la plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados. Allí se ha leído un manifiesto que fija un plazo de 30 días para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez adopte medidas concretas que solucionen la situación crítica que atraviesa la ciudad autónoma.

Las organizadoras —un grupo espontáneo de alrededor de 20 cabezas de familia de distintas profesiones (policías, enfermeras, maestras, abogadas…) e ideologías, liderado por figuras como la policía local Maxi Lacasa— denuncian que la situación sigue siendo insostenible.

Afirman que entre 15.000 y 20.000 migrantes permanecen en Ceuta (alrededor del 20 % de la población), que la seguridad se ha deteriorado con reyertas diarias y cientos de agresiones sexuales (especialmente entre los propios migrantes), y que las mujeres se ven obligadas a un «autoconfinamiento» nocturno: «En cuanto cae la noche, estamos confinadas. No somos libres», resumen.

Reclaman refuerzo fronterizo (más medios humanos, materiales y tecnológicos para la Guardia Civil), retorno de los inmigrantes irregulares, reforma de la Ley de Extranjería adaptada a Ceuta y Melilla, un decreto ley específico y mayor presencia del Estado.

Una decena de autobuses fletados desde Ceuta (con apoyo de empresarios locales) y desde otras ciudades (Alicante, Granada, Sevilla, Málaga, Talavera de la Reina…) ha traído a familias ceutíes. Se han sumado vecinos de Madrid y de distintos puntos de España, en una convocatoria que las organizadoras definieron como pacífica y apartidista.