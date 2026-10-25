Vivas lamenta desde la multitudinaria protesta de Mujeres Caballas que no haya devoluciones administrativas

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado este domingo que la ciudad sigue sin recuperar la normalidad, cuando han pasado ya tres meses de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, entre los días 30 y 31 de julio. Vivas, que ha asistido a la manifestación que recorre la ciudad de Madrid, con la presencia masiva de mujeres ceutíes, que se han organizado para estar presentes, ha lamentado que no se haya producido ni una sola devolución administrativa hasta la fecha.

Vivas, que ha marchado arropado por miles de personas por las calles de Madrid, con pancartas y gritos de «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!», ha criticado a Sánchez con dureza y ha asegurado, minutos antes de arrancar la manifestación, que «Ceuta sigue viviendo una situación absolutamente insostenible, una situación totalmente alejada de la normalidad».

El presidente de la ciudad autónoma ha explicado que la manifestación convocada por las mujeres caballas está «más que justificada», porque los ceutíes «han tenido que cambiar sus hábitos de vida y han perdido seguridad, tranquilidad y libertad».

«Por eso -ha continuado Vivas- hemos venido a decir basta ya». Vivas ha dicho estar «indignado» con el comportamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y ha insistido en que tres meses después de los hechos del 30-31 de. julio sigue habiendo en torno a 15.000 personas en Ceuta que no deberían estar allí.

El presidente de Ceuta ha estimado, además, en un 60 por ciento el incremento de la delincuencia y en un 400 por ciento el de las intervenciones de las urgencias sanitarias. Por otra parte, ha señalado que la economía ceutí ha caído cinco puntos en su PIB.

Juan Jesús Vivas ha criticado que Sánchez se fuera de vacaciones después del 31 de julio y ha añadido que «Ceuta y España no entienden la sumisión a Marruecos». El presidente ceutí ha agradecido a la entidad Mujeres Caballas que hayan organizado la marcha y a los ceutíes que se han desplazado hasta Madrid para participar en ella.