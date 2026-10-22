Vivas critica a Sánchez por su «dejación de fronteras»: «Debe defender la soberanía»

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha atribuido al Gobierno la falta de normalidad en la ciudad por el «manifiesto incumplimiento» de sus obligaciones constitucionales de proteger la integridad territorial.

Vivas ha criticado a Pedro Sánchez por su «dejación de fronteras» y ha recordado que, como jefe del Ejecutivo, debe defender la soberanía y los derechos de los ciudadanos, «sensiblemente mermados» en Ceuta desde hace tres meses. Ha negado, además, haber roto «ninguna regla de lealtad institucional».

Ha cuestionado la falta de preparación previa a la invasión masiva del 30 de julio —la capacidad de acogida de menores pasó de 180 a 800 en una semana— y ha asegurado haber pedido refuerzos policiales, el despliegue del Ejército y la declaración de emergencia. A su juicio, el «ataque» a la integridad territorial debió responderse con la salida inmediata de los migrantes que se quedaron, ha dicho en una entrevista en La Mesa de Antena 3.

Ha eximido de responsabilidad a las fuerzas de seguridad («hicieron lo que pudieron y hasta donde les dejaron») y ha señalado que hubo «decisiones políticas» que impidieron emplear todas las capacidades.

Sobre la lealtad institucional, ha afirmado que «la lealtad se la debemos a los ciudadanos». La principal lealtad se la debemos a la Constitución». Ha lamentado no haber podido hablar individualmente con Sánchez más allá de videoconferencias y del Consejo de Seguridad Nacional, y consideró que el presidente «no está a la altura de su responsabilidad».

Finalmente, ha evitado especular sobre el papel de Rabat, pero sostuvo que Marruecos estaba «detrás de la invasión» de forma «incontestable» y ha criticado el empeño en disculparlo.

Según sus cifras, quedan 15.000 migrantes por retornar. La ciudad sigue «alejada de la normalidad» y la falta de un horizonte temporal genera agotamiento, aunque Vivas no teme un estallido social por la «madurez» del pueblo ceutí.