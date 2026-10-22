Los ultras de un club ligado al Reino de Marruecos profanan una embajada de España: «No sólo Ceuta es marroquí»

La tensión entre España y Marruecos por la soberanía de Ceuta vuelve a trasladarse al mundo del deporte. Un grupo de ultras vinculados al AS FAR Rabat, el club de fútbol de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes, se ha fotografiado en la Embajada de España en Bruselas con una pancarta que reivindica territorios españoles para Marruecos. En la imagen aparece un mapa en el que el país norteafricano extiende sus supuestas fronteras hasta ocupar parte de la península ibérica, además de amplias zonas de África.

El mensaje que acompaña a esta provocación y profanación de la embajada española no deja lugar a ninguna duda: «No sólo Ceuta es marroquí». La fotografía se enmarca en el clima de enfrentamiento político y social que rodea a las reivindicaciones marroquíes sobre las ciudades autónomas españolas y la crisis migratoria que sufre Ceuta tras la invasión de miles de marroquíes.

Un episodio que llama especialmente la atención por el club del que se trata. El AS FAR, siglas de Association Sportive des Forces Armées Royales, fue fundado en 1958 y está estrechamente ligado a las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos. No se trata de una entidad deportiva convencional, sino que su propia identidad histórica está asociada al estamento militar del país. La información pública del club recoge su fundación y su sede en el complejo deportivo de Maâmora, en Salé, cerca de Rabat. Además, el presidente es el general Mohamed Haramou, un alto mando militar marroquí que también ha estado al frente de la Gendarmería Real. Aunque la fotografía no demuestra que el club, el Ejército o las autoridades marroquíes hayan organizado o respaldado ese acto, sí queda claro el mensaje que lanzan sus ultras.

Tensión entre Marruecos y España

Durante los últimos meses, la situación en Ceuta es de máxima tensión después de una entrada masiva de migrantes desde Marruecos que puso a prueba los dispositivos de control fronterizo y provocó una grave crisis humanitaria. La situación ha reavivado el debate sobre la gestión migratoria y las relaciones bilaterales entre países, aunque Pedro Sánchez siempre ha defendido que Marruecos no tuvo nada que ver con la invasión.

Esta fotografía tomada en la embajada española en Bruselas también reaviva la polémica. Exhibir allí una pancarta que reclama territorio español supone una provocación clara contra nuestro país, y no es el primero de ciertos grupos ultras de equipos marroquíes de fútbol. Hace unas semanas, los radicales del Wydad Casablanca amenazaban a España con el mensaje: «Por Ceuta y Melilla, Marruecos no se rinde, ni su pueblo».

En el partido de la liga de Marruecos entre el Wydad Casablanca y el Widad Temara, aficionados ultras del equipo local sacaron esta pancarta en la segunda parte. La acción estaba perfectamente definida y contó con el beneplácito del club, toda vez que, para meter esa gran pancarta al estadio, además de todo lo que llevaron a cabo, la entidad debe aceptarlo. Los radicales sacaron esa pancarta con el mensaje de que «Marruecos no se rinde» en su afán de hacerse con Ceuta y Melilla y se pusieron a cantar proclamas nacionalistas en ese momento.