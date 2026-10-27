La juez da 15 días al Gobierno para que desclasifique todo el material del CNI sobre la invasión a Ceuta

La juez María Tardón, encargada de investigar la invasión de Ceuta en la Audiencia Nacional, ha pedido este martes al Consejo de Ministros la desclasificación de los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en relación a la entrada masiva de inmigrantes ilegales marroquíes los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma. Además, indica que la desclasificación debe darse en un plazo de 15 días.

En el auto, la juez reclama que se desclasifiquen «todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio de 2026 relativos a las investigaciones sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio de 2026», y, en concreto, los que sean relativos «a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha».

Tardón también busca que se publique el «listado concreto de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas del 27 y el 30 de julio», así como cualquier otra que se haya remitido con posterioridad.

El «carácter urgente» de la desclasificación de estos documentos se suma a que debe llevarse a cabo «en el plazo de quince días naturales» desde la recepción de la solicitud, según figura en el auto.

«La información interesada es indispensable para el esclarecimiento de los hechos», indica también la juez, que asegura que esta medida «permitirá determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026. Permitirá también saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos».

Tardón recuerda que el Consejo de Ministros ya desclasificó el 8 de septiembre de 2026 información relativa a estos hechos, lo que incluía «notas y comunicaciones del CNI». Por ello, razona en el auto que la información solicitada «resulta plenamente compatible con las exigencias de la seguridad y la defensa del Estado», y no afecta a la seguridad del Estado, que «ya se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento».

«La autoría de ese ataque a la seguridad del Estado es lo que pretende averiguarse con la investigación en curso», apunta Tardón, que en el auto también solicita al Consejo de Ministros que autorice con carácter de urgencia a los funcionarios del Centro Nacional de Investigación (CNI) para que presten declaración sobre estos hechos.

Entre los documentos que solicita desclasificar la juez está, también, la nota remitida por el CNI a los servicios de inteligencia marroquíes, o cualquiera que contenga un «posible aviso o alerta respecto de la inmigración irregular de entrada en España desde el Reino de Marruecos, que se hubiera efectuado durante todo el mes de julio y hasta el día en que se reciba la presente solicitud».