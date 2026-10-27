La actualidad de este martes pasa por la violencia registrada en Bilbao donde la kale borroka ha incendiado coches y contenedores ante la pasividad policial. Los radicales de extrema izquierda han vuelto a incendiar las calles y causar terror en la capital bilbaína con la excusa de boicotear un acto de Vito Quiles. Cientos de personas encapuchadas han protagonizado incidentes y ya hay 16 radicales detenidos durante la revuelta.

Por otro lado, hoy el candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presenta la candidatura del Partido Popular por Madrid para las elecciones generales del 29-N en un acto en el que participará su número 2, Cayetana Álvarez de Toledo, y que contará con el aval de Isabel Díaz Ayuso.

También hoy la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar como testigos a tres consejeros del Gobierno de Ceuta que, según testificó el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, «tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis» provocada por la entrada de miles de personas desde Marruecos hasta la ciudad los pasados 30 y 31 de julio.

Por otro lado, en el plano deportivo seguimos con la resaca del Balón de Oro. El fútbol tiene nuevo rey y reina. Harry Kane se coronó con el Balón de Oro, el sexto en la historia de Inglaterra. El delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa se impuso al francés Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la carrera por este galardón. En el caso de la categoría femenina, Alexia Putellas añadió a su palmarés su tercer entorchado.

En cuanto a la política internacional, hoy día importante en Israel. Ya se han abierto las urnas y los primeros votantes se acercan a los colegios electorales distribuidos por todo el país para depositar su papeleta y elegir a la que será la 26ª Knesset, el Parlamento israelí, y si el primer ministro, Benjamin Netanyahu, revalidará su mandato o caerá derrotado frente a la oposición.