Última hora de las huelgas, elecciones generales del 29-N y actualidad política hoy: Alberto Núñez Feijóo presenta la candidatura por Madrid
Sigue la actualidad política nacional e internacional, con las elecciones del próximo 29 de noviembre como eje central
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La actualidad de este martes pasa por la violencia registrada en Bilbao donde la kale borroka ha incendiado coches y contenedores ante la pasividad policial. Los radicales de extrema izquierda han vuelto a incendiar las calles y causar terror en la capital bilbaína con la excusa de boicotear un acto de Vito Quiles. Cientos de personas encapuchadas han protagonizado incidentes y ya hay 16 radicales detenidos durante la revuelta.
Por otro lado, hoy el candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presenta la candidatura del Partido Popular por Madrid para las elecciones generales del 29-N en un acto en el que participará su número 2, Cayetana Álvarez de Toledo, y que contará con el aval de Isabel Díaz Ayuso.
También hoy la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado a declarar como testigos a tres consejeros del Gobierno de Ceuta que, según testificó el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, «tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis» provocada por la entrada de miles de personas desde Marruecos hasta la ciudad los pasados 30 y 31 de julio.
Por otro lado, en el plano deportivo seguimos con la resaca del Balón de Oro. El fútbol tiene nuevo rey y reina. Harry Kane se coronó con el Balón de Oro, el sexto en la historia de Inglaterra. El delantero del Bayern de Múnich y de la selección inglesa se impuso al francés Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la carrera por este galardón. En el caso de la categoría femenina, Alexia Putellas añadió a su palmarés su tercer entorchado.
En cuanto a la política internacional, hoy día importante en Israel. Ya se han abierto las urnas y los primeros votantes se acercan a los colegios electorales distribuidos por todo el país para depositar su papeleta y elegir a la que será la 26ª Knesset, el Parlamento israelí, y si el primer ministro, Benjamin Netanyahu, revalidará su mandato o caerá derrotado frente a la oposición.
Renovación en las listas de Frente Amplio al Congreso: repiten solo diez diputados y Urtasun es el único ministro
Las listas de Frente Amplio para el Congreso en las elecciones generales del 29-N arrojan una profunda renovación con respecto a las que presentó Sumar en 2023, donde repiten solo 10 diez diputados que han tenido escaño durante la legislatura ya terminada.
Además, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, es el único ministro del ala minoritaria del Ejecutivo que figura en la candidatura, como número dos por la provincia de Barcelona.
Los nuevos referentes de Frente Amplio son la aspirante a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y el cabeza de lista por Madrid, el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, en una coalición que implica una honda remodelación de este espacio político, pero también cuenta con perfiles que aportan experiencia parlamentaria y política.
La candidatura de Sumar obtuvo 31 diputados pero el grupo plurinacional se quedó en 27 tras la ruptura con Podemos a nivel estatal. Además, durante la legislatura recién terminada se produjeron varias renuncias que supuso el escaño para candidatos que fueron en puestos más rezagados.
Feijóo dice que los datos acreditan una «desaceleración» de la economía y que los parados rondan los 3 millones
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que se han publicado esta mañana acreditan que se está produciendo una «desaceleración de la economía» española.
Según estos datos, el paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8 por ciento más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020, mientras que la ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo (un 0,3 por ciento mas), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019.
Con la subida de la ocupación registrada entre julio y septiembre, que se debió exclusivamente a la población extranjera, el empleo alcanzó al término del verano un nuevo máximo histórico de 22.852.600 trabajadores, en tanto que el número total de parados se situó en 2.591.200 personas, elevándose la tasa de paro al 10,18 por ciento, tres décimas más que en el segundo trimestre.
Según ha explicado el presidente del Partido Popular a estos 2,5 millones de parados se sumarían los 800.000 fijos discontinuos que «no aparecen» registrados en el paro, pero que lo serían «con la contabilidad anterior». Por lo que considera que el paro estaría «en los entornos de 3 millones de parados».
Lula agradece a Sánchez tras la victoria y reivindica a ambos países como «aliados en el progresismo global»
El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha agradecido el mensaje de felicitación enviado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país sudamericano, y ha reivindicado a ambos países como «aliados en el progresismo global».
«Brasil seguirá al lado de España en la defensa de la democracia, de la justicia social, del multilateralismo y de la paz», ha publicado el mandatario brasileño en sus redes sociales en respuesta a las palabras de Sánchez, quien previamente había celebrado el triunfo de Lula en las urnas como el inicio de «la remontada del progresismo global».
En su mensaje original, el jefe del Ejecutivo español trazó un paralelismo directo entre el escenario político brasileño y el contexto nacional. «¡Gran victoria de Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España», aseguró Sánchez, en referencia a las próximas elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre.
Esta misma línea argumental fue defendida este lunes por el líder socialista durante un mitin del PSOE celebrado en Gijón. Durante el acto, Sánchez instó a sus simpatizantes a acudir a votar y a sentirse orgullosos de ser «la aldea gala en Europa y de ser una luz de esperanza ante tanta penumbra en el mundo». «Si Brasil pudo, España puede», proclamó ante los asistentes.
Feijóo condena el nuevo intento de «intimidación» de la «izquierda violenta» en Bilbao y garantiza orden si gobierna
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su «más absoluta condena» al «nuevo intento de intento de intimidación de la izquierda violenta» en las calles de Bilbao, cuyos altercados han provocado la detención de 19 personas, entre ellas siete menores de edad.
En un mensaje en ‘X’, Feijóo ha defendido que tras las elecciones generales del 29 de noviembre «habrá un Gobierno que garantice el orden y la seguridad para que la España decente viva tranquila en las calles».
Tras una manifestación de estudiantes en contra de un acto de Vito Quiles que, finalmente, no se celebró, las calles de Bilbao sufrieron altercados que desembocaron en numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad.
El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha destacado «la gravedad» de los incidentes cometidos en la capital vizcaína, como quema de contenedores, de vehículos, «un ataque brutal a una moto de la Policía Municipal y saqueos» en comercios, así como destrozo de mobiliario urbano.
Vox avanza: la prioridad nacional y reducir la administración del Estado estará presente en la negociación con PP
El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha avanzado que el concepto de ‘prioridad nacional’ y una «reducción del Estado», con una «brutal reducción de los ministerios», estarán presente en unas hipotéticas negociaciones con el PP en el caso de que ambos partidos políticos sumen mayoría tras las elecciones generales del 29 de noviembre.
En declaraciones a RNE, Buxadé ha defendido que Vox abordará la ‘prioridad nacional’ con el PP en las negociaciones de un hipotético gobierno de coalición, tal y como ha ocurrido en los ejecutivos autonómicos que ambas formaciones comparten. «Es una idea política de sentido común y es la garantía del Estado social», ha enfatizado.
El dirigente de Vox ha denunciado que el Estado social «que han construido nuestros mayores y nuestros padres está en una situación de colapso», recalcando que el dinero y los bienes públicos son «escasos» y hay que aplicar unos criterios.
«Hasta ahora se está aplicando el criterio de que el último que llega se lo lleva. Y nosotros entendemos que debe aplicarse otro criterio en el reparto de los bienes públicos que son, por desgracia, escasos», ha dicho Buxadé, que también ha defendido al «extranjero que reside, trabaja y contribuye» en España y que, por supuesto «ni comete delitos ni vive de las ayudas públicas».
Feijóo justifica su pacto «táctico» con Vox tras la «coalición de desesperados» de Sánchez: «Ha cambiado el tablero»
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su «acuerdo táctico» con Vox en el Senado para «intentar mantener la mayoría absoluta» en la Cámara Alta y responder a la «coalición de desesperados» del PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda. A su entender, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha «cambiado el tablero» con ese pacto de la izquierda y era «imprescindible» responder.
«Las reglas de juego han cambiado. El tablero el señor Sánchez lo ha cambiado y, por tanto, hay que responder a un movimiento de Sánchez y de todos sus socios», ha afirmado, para añadir que «no responder» sería una «irresponsabilidad». De hecho, ha confesado que no habría fraguado este pacto con Vox si el PSOE no hubiera firmado una coalición con Frente Amplio y otros partidos territoriales de izquierda.