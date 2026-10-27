Muere a los 35 años Cristina Calero, diputada de Coalición Canaria por Lanzarote

La diputada autonómica de Coalición Canaria por Lanzarote, Cristina Calero, ha fallecido este martes a los 35 años en el hospital de la isla. La parlamentaria había ingresado el lunes por la noche tras sufrir una indisposición.

La noticia de su muerte ha dejado muestras de dolor entre sus compañeros de partido y representantes políticos de Canarias. Desde que se ha conocido el fallecimiento, dirigentes y formaciones han trasladado sus condolencias a la familia y a los amigos de la diputada, a la que recuerdan por su entusiasmo y su compromiso con Lanzarote y las islas.

El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha reconocido que no encuentra palabras ante la pérdida. En un mensaje en redes sociales ha recordado a Calero como una persona que transmitía «alegría y entusiasmo por su gente, por Lanzarote y por Canarias». «En la vida política y parlamentaria, Cris representó la mejor versión de la juventud comprometida», ha escrito Clavijo. El presidente ha querido hacer llegar su afecto tanto a los seres queridos de la diputada como a todos los que ya echan de menos a su compañera.

Se nos ha ido Cris Calero y

y no encuentro palabras que pongan sentido a esta pérdida. Cris fue, ante todo, una persona que transmitía luz, alegría y entusiasmo por su gente, por Lanzarote y por Canarias. En la vida política y parlamentaria, Cris representó la mejor versión de la juventud comprometida. A su familia, a sus seres queridos y a todos los que ya la echamos de menos, nuestro abrazo más sentido y todo nuestro afecto. — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) October 27, 2026

Coalición Canaria: «Estamos rotos»

La despedida de sus compañeros del Grupo Parlamentario Nacionalista refleja el dolor por su fallecimiento. «Estamos rotos», han expresado en redes sociales, donde han lamentado que Calero se haya ido demasiado pronto y han destacado la huella que deja por su trabajo y su amor por la tierra.

«Hoy perdemos a una gran compañera y amiga, descanse en paz», han señalado, junto a un mensaje de cariño para la familia y los amigos de la diputada.

Estamos rotos. Cris Calero García, diputada en @parcan, nos deja demasiado pronto, pero nos legó una huella imborrable de entusiasmo, trabajo incondicional y amor por su tierra. Nuestro cariño a toda su familia y amigos. Hoy perdemos a una gran compañera y amiga Descanse en paz https://t.co/OcEylZVxLb — Coalición Canaria (@coalicion) October 27, 2026

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, se ha mostrado «consternado» y ha calificado la muerte de Calero de «pérdida tristísima e inesperada» que le deja «sin palabras». También ha enviado su apoyo a los familiares, amigos y compañeros de Coalición Canaria.

Desde el Gobierno central, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado estar «impactado» por el «inesperado» fallecimiento de la joven diputada. En su mensaje ha trasladado las condolencias a su familia, amistades y compañeros.

A las muestras de pesar se han sumado Nueva Canarias-Bloque Canarista y su grupo parlamentario. La formación ha expresado su tristeza y ha recordado a todas las personas que compartieron con Calero su trayectoria personal, profesional y política.