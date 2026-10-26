Noche de terror en Bilbao: la ‘kale borroka’ incendia coches y contenedores ante la pasividad policial

Encapuchados de la kale borroka han incendiado coches y contenedores este lunes en Bilbao ante la pasividad policial. Los radicales de la violencia callejera han vuelto a incendiar las calles y causar terror en la capital bilbaína, en esta ocasión en la Avenida Lehendakari Agirre, en el barrio de Deusto. Al término de las marchas multitudinarias, decenas de encapuchados han protagonizado incidentes, quemando contenedores, lanzando pirotecnia y piedras contra los agentes. Hasta el momento, 16 radicales fueron detenidos por la revuelta.

Este escenario replica los graves disturbios ocurridos a mediados de octubre en Pamplona, donde grupos de la izquierda abertzale se enfrentaron a la Policía Nacional mediante barricadas de fuego y el lanzamiento de botellas.

Los radicales de la kale borroka se han sumado a las convocatorias de manifestaciones con el objetivo de desatar el caos en las inmediaciones de la Universidad de Deusto. Tras las marchas multitudinarias, grupos de radicales se han ecapuchado, provocando incidentes, quemando contenedores y lanzando pirotecnia y piedras contra los agentes de la policía autónoma.

En las inmediaciones del campus universitario, como varias calles, se vieron afectadas por la revuelta de los radicales vestidos de negro, mismo estilo de los manifestantes islamistas de Francia. En la calle Francesc Maciá, han quemado un contenedor de una obra y varios de basura en la avenida Lehendakari Agirre. Además, han incendiado al menos doce vehículos que estaban aparcados en una de las calles ayacentes a la Aniversidad Deusto.

El Departamento de Seguridad ha informado que, hasta el momento, la Ertzaintza ha detenido a 16 radicales por los hechos vandálicos en la revuelta.

La ‘kale borroka’ desató el caos en Pampona

Pamplona vivió el pasado 15 de octubre una tarde de violencia callejera que ha convertido los alrededores del parque de Yamaguchi en escenario de graves enfrentamientos. Grupos de radicales abertzales encapuchados protagonizaron disturbios en la misma sintonía que los de hoy en Bilbao, con lanzamiento de piedras y botellas, contenedores volcados y cargas policiales.

La tensión ha comenzado pocos minutos antes de las seis de la tarde en el entorno de Yamaguchi, Ermitagaña y San Juan, donde la Policía Nacional y la Policía Foral habían desplegado un importante dispositivo de seguridad, pero no evitó la revuelta. Dirigentes de izquierdas justifican los actos de kale borroka y hasta el momento no han condenado la violencia desatada en la ciudad.