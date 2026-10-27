Policías y guardias civiles se encierran en el Ministerio del Interior para que se les reconozca la profesión de riesgo

Policías y guardias civiles se han encerrado este martes en el Ministerio del Interior de forma indefinida para que el Gobierno de Pedro Sánchez les reconozca la profesión de riesgo que les ha venido negando pese a la peligrosidad de su profesión. «Llevamos casi un año de reuniones y promesas. Necesitamos compromisos concretos y soluciones», sostienen.

Esta tarde se han roto las negociaciones con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y representantes de los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil permanecen en un encierro desde las 18:15 horas para exigir una solución.

Reclaman una «jubilación digna», en condiciones equiparables al resto de cuerpos policiales, y bajo un principio irrenunciable: no dejar a nadie atrás, garantizando la integración conjunta con independencia del régimen de cotización al que se pertenezca.

El encierro se está llevando a cabo representantes de Jupol, SUP, SPP, UFP, EYA, AEGC, APC-GC, Jucil, AUGC, ASES-GC, IGC y UO en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, ubicada en la calle Amador de los Ríos de Madrid.

Al comenzar la movilización han difundido un comunicado denunciando la situación y emplazando a los agentes destinados en Madrid a acudir a respaldar esta movilización, de forma pacífica, «por quienes están dentro, por los que siguen de servicio y por quienes se jubilarán mañana».

Mesa técnica

Tras la presión ejercida en los últimos años, los agentes lograron el pasado mes de abril que Interior pusiera en marcha una mesa técnica para la aplicación de coeficientes reductores a la jubilación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y ello sin distinción de régimen de cotización. Sin embargo, tras la convocatoria de elecciones, el compromiso ha quedado en papel mojado.

En la reunión de esta tarde, la secretaria de estado les comunicó que «la convocatoria de las elecciones generales pone fin a la mesa de negociación sin posibilidad de cerrar un acuerdo». En consecuencia, policías y guardias civiles han acordado llevar a cabo, como medida de presión, el encierro en el Ministerio «hasta que se desbloquee la situación».

El reconocimiento de la profesión de riesgo es una reivindicación histórica del colectivo, que se enfrenta a riesgos crecientes y excepcionales, derivados del aumento significativo de la criminalidad organizada, el terrorismo, los conflictos violentos y las nuevas amenazas híbridas.

Y, cada vez con mayor frecuencia, sufren agresiones que ponen en peligro su integridad física y su vida, llegando incluso a ser asesinados en acto de servicio.

La batalla librada

Ante la negativa del Gobierno a reconocerles la profesión de riesgo, policías y guardias civiles aglutinados en el Movimiento Reacciona por la Equiparación Real presentaron en julio de 2025 una demanda ante la Audiencia Nacional para que se les reconozca, como informó en exclusiva OKDIARIO.

También han exigido en Bruselas este reconocimiento. Un llamamiento que ha atendido el Partido Popular Europeo, que el pasado mes de enero presentó a sindicatos y asociaciones policiales españolas una iniciativa europea para que se les reconociera de una vez.

La presión también la han ejercido con movilizaciones. Tras la «permanente negativa» que ha mantenido el Ministerio del Interior a convocar la Mesa de seguimiento del acuerdo de equiparación salarial y haberse agotado los cauces existentes, el pasado 18 de abril policías y guardias civiles de toda España se movilizaron en Madrid para exigir la profesión de riesgo, la jubilación anticipada y la equiparación salarial, convocados por Jupol, Jucil y Jusapol.

La Plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial, integrada por 12 agrupaciones, también había convocado para el 9 de mayo una solemne eucaristía en la catedral de la Almudena para pedir a la virgen la profesión de riesgo, así como para homenajear a los agentes caídos en acto de servicio. Una movilización que, de momento, se aplazó por el compromiso arrancado a Interior.

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