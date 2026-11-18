La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Valencia, María José Catalá, ha efectuado este jueves un relato del problema de la inseguridad en la España de Pedro Sánchez. Acompañada del presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, María José Catalá ha visitado Manises. Un municipio de 25.000 habitantes gobernado por la izquierda donde los delitos han crecido entre enero y junio de este 2026 un total de 5,5 puntos por encima de la media de la Comunidad Valenciana, según el último balance de criminalidad del Ministerio de Interior.

En concreto, los delitos han aumentado en Manises un 8,2% entre enero y junio frente a un 2,7% en el conjunto del territorio valenciano en el mismo periodo. Y han subido 2,3 puntos por encima de la provincia de Valencia, donde el incremento de los delitos entre enero y junio de este 2026 ha sido del 5,5%. En la ciudad de Valencia, la tercera de España y la capital de la Comunidad Valenciana, donde María José Catalá es alcaldesa, los delitos han descendido un 0,1% respecto a la media de España entre enero y junio de este 2026.

Este miércoles, en Manises, María José Catalá ha denunciado que por parte del Gobierno de España faltan recursos, efectivos policiales, agentes del Policía y de la Guardia Civil «que respalden la labor de los policías locales». Según ha expresado, «los datos acreditan que aquí hay un problema de seguridad». Y ha recordado que «desde la Delegación de Gobierno y desde el Gobierno de España no se han puesto los medios oportunos para reforzar la seguridad de este municipio».

Se da la circunstancia de que, entre enero y junio de este año 2026, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana era la socialista Pilar Bernabé, quien ahora es la cabeza de lista del PSOE en la provincia de Valencia. Pilar Bernabé fue destituida por Sánchez el 20 de octubre de este año para que se centrase las sucesivas citas electorales.

La candidata socialista también ha visitado Manises esta semana. Allí, elogió un nuevo espacio urbano. Pero, al menos en el vídeo que difundió de su visita más tarde, no dijo una sola palabra acerca del problema de seguridad que vive el municipio de Manises, donde hasta el pasado junio era alcalde el socialista Javier Mansilla. Ahora, la Alcaldía la ostenta APM-Compromís en pacto con los socialistas.