El gesto de Catalá que no ha tenido Sánchez: visita Paiporta con Mompó y escucha a sus vecinos

Lo que aún no ha hecho Pedro Sánchez, pese a haber estado en Valencia hace pocas semanas, este lunes sí lo ha realizado la cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia en las próximas elecciones generales. María José Catalá, y con ella el presidente del PP en esa misma provincia, Vicente Mompó, han acudido a Paiporta, en la zona cero de la DANA del 29 de octubre de 2024, para apoyar a quienes levantan la persiana en ese municipio, el más golpeado por la riada, y a quienes mantienen con su esfuerzo vivo el comercio local. En el caso de María José Catalá, se ha tratado también de un reencuentro con parte de sus raíces, pues ella tiene familia en esa misma localidad. Allí, ha coincidido con Chelo Lisarde, portavoz del PP en ese mismo municipio.

Los tres han paseado por las calles de Paiporta, han hablado con los vecinos y se han interesado por la situación de la localidad, donde el Gobierno de Sánchez aún tiene infraestructuras pendientes desde aquella trágica riada. No ha sido un pasero para que se les viera, sino para escuchar lo que cada vecino les ha querido relatar, que es, en síntesis, la situación que atraviesan tras la catástrofe.

La visita de María José Catalá y Vicente Mompó a Paiporta se ha producido antes de que ambos se desplazasen a Alfafar, otra localidad golpeada por aquella terrible DANA y próxima a Paiporta, en la que ambos se han comprometido a impulsar un soterramiento real de las vías del tren en esa localidad, Sedaví y Benetússer.

Estos tres son los municipios más afectados por el llamado paso a nivel de la muerte, una terrible pesadilla que no tiene final, donde han fallecido más de 70 personas. El soterramiento de esas vías constituye una histórica reivindicación de estos municipios de la zona metropolitana de Valencia desde hace más de 40 años.

También en Alfafar, María José Catalá ha denunciado que el Plan de Cercanías 2017-2025 del Gobierno de España ha terminado con menos del 50% de ejecución de las inversiones previstas. Y que la red valenciana ha perdido ya 300.000 usuarios durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. «Es una red deficiente, que necesita mucha inversión en infraestructuras y, obviamente, evitar y anular puntos negros como el de Alfafar, Sedaví y Benetússer», ha advertido Catalá.

María José Catalá ha asegurado que, si el PP llega al Gobierno de España, revisará el proyecto actual y trabajará en una solución definitiva con los municipios afectados. «Lo que va a hacer el PP es consensuar un proyecto de verdad, un soterramiento de verdad. Como el que se está haciendo en el área metropolitana de Barcelona. No pedimos ni más ni menos, queremos ser iguales a otras comunidades autónomas que sí tienen soterramiento en su área metropolitana», ha concluido María José Catalá.