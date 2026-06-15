Catalá a la izquierda en el Congreso por la DANA: «Ustedes estaban aquí tomando el control de RTVE»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha recordado este lunes a la izquierda en la comisión de la DANA en el Congreso que el día siguiente a la tragedia en Valencia: «Yo soy una de las alcaldesas que estuvo con sus vecinos en una emergencia terrible, y ustedes estaban aquí tomando el control de Radio Televisión Española (RTVE) al día siguiente y sin suspender el pleno. Con lo cual, discúlpeme, pero lecciones a los alcaldes, pocas, por favor».

María José Catalá se ha expresado así en respuesta al diputado de Sumar, Nahuel González. Este último fue durante seis años socio de Gobierno de la actual secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, en el Ayuntamiento de Gandía, donde ostentó la responsabilidad de las áreas de Servicios Sociales (2015-2019), Cultura y Memoria Democrática (2019-2023). Con Diana Morant compartió seis años de Gobierno (2015-julio de 2021), hasta que Morant pasó a ser ministra de Pedro Sánchez.

La comisión de la DANA en el Congreso había llamado a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del PP, a comparecer este lunes. Ha sido la primera alcaldesa llamada ante la comisión. Por delante de otros municipios como Paiporta o Catarroja. Ayuntamientos estos últimos, cuyos primeros ediles, en la DANA y ahora, son del PSOE. Y donde las consecuencias del desbordamiento del barranco del Poyo son de sobra conocidas.

Nahuel González ha dedicado su intervención a un alegato contra el PP, contra Mazón y contra todos los dirigentes populares, mientras María José Catalá le escuchaba en silencio. Cuando le ha llegado el turno para responder al diputado de Sumar, la alcaldesa de Valencia ha recordado al diputado que son 85 los alcaldes de municipios afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. «Soy la primera alcaldesa que comparezco».

Y ya dirigiéndose Nahuel González, le ha manifestado que «espero que no me hayan llamado hoy aquí para decirme lo que usted me ha dicho. Soy una de las alcaldesas que estuvo con sus vecinos en una emergencia terrible. Y ustedes estaban aquí, tomando el control de Radio Televisión Española, al día siguiente y sin suspender el Pleno. Con lo cual, discúlpeme, pero lecciones a los alcaldes, pocas, por favor».

El pasado 4 de noviembre de 2025, solo 24 horas después de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, la alcaldesa de Valencia, ya reclamó al PSOE del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma sus responsabilidades en la DANA del 29 de octubre de 2024. «Carlos Mazón ha asumido sus responsabilidades políticas.Ahora, hay un tiempo en el que otros deben asumir las suyas», destacó entonces en clara referencia al PSOE.