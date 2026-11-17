María José Catalá, cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia para las próximas elecciones generales, ha retatado este martes al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por arrogarse este último en una entrevista la reparación de 18 carreteras afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia cuando, en realidad, quien las reparó fue la Generalitat Valenciana. En concreto, María José Catalá ha destacado que con esas manifestaciones «se visibiliza clarísimamente lo que es Pedro Sánchez: mentira, fake y bulo».

Se da la circunstancia de que, tal como ha adelantado este lunes OKDIARIO, lo que aún no ha hecho Pedro Sánchez, pese a haber estado en Valencia hace pocas semanas, sí lo ha realizado María José Catalá, y con ella el presidente del PP en esa misma provincia, Vicente Mompó. Ambos acudieron a Paiporta, en la zona cero de la DANA del 29 de octubre de 2024, para apoyar a quienes levantan la persiana en ese municipio, el más golpeado por la riada, y a quienes mantienen con su esfuerzo vivo el comercio local.

En una publicación efectuada en su perfil de X, y en referencia a este mismo asunto, María José Catalá se ha preguntado: «¿Pretenden hacernos creer que arreglaron lo que ni siquiera les correspondía? Solo hay que ver el estado de las infraestructuras hidráulicas que sí son responsabilidad suya».

Como ha publicado ODIARIO, Pedro Sánchez fue entrevistado este lunes en Telecinco. Y, allí, sostuvo, en referencia a la acción de su gobierno tras la riada y la colaboración con la Generalitat Valenciana, que «Lo que hicimos, ¿qué fue? Ustedes son los que tienen que coordinar la respuesta de la DANA y el Gobierno de España está a su lado. Apoyando, poniendo recursos. De hecho, tuvimos nosotros hasta reconstruir muchas de las carreteras e infraestructuras que eran competencia o bien de la Diputación de Valencia o bien de la Generalitat Valenciana o bien de los propios ayuntamientos. Y no lo digo como reproche. Lo digo como que, efectivamente, el Gobierno sí se comprometió con la Comunidad Valenciana y sí reconstruyó».

María José Catalá ha sentenciado este martes que esas declaraciones de Sánchez atribuyendo al Gobierno de España la financiación y reparación de las carreteras autonómicas asoladas por la riada son algo «total y absolutamente falso».

Pero, sobre todo, ha lamentado que, después de lo que supuso la DANA para los valencianos, Sánchez se atribuya actuaciones que fueron efectuadas por la Generalitat Valenciana con recursos propios del gobierno autonómico.

En esa dirección, María José Catalá ha destacado que «después de escuchar aquello tan doloroso de que si quieren ayuda que la pidan, que Sánchez venga ahora a decirnos que el estado que reparó algo que reparó a pulmón la Generalitat nos parece el colmo».

Finalmente, la cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia, ha sentenciado que con esas palabras «de alguna manera, se visibiliza claramente lo que es Pedro Sánchez: mentira, fake y bulo».

María José Catalá ha efectuado esas manifestaciones tras haber mantenido este martes una reunión sectorial con representantes sindicales de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. En ese encuentro, la cabeza de lista del PP por la provincia de Valencia ha trasladado a los representantes de los sindicatos policiales el compromiso del PP de Alberto Núñez Feijóo con el refuerzo de la seguridad ciudadana.

En referencia a esa reunión, María José Catalá ha advertido que con Pedro Sánchez «en las ciudades algunos actos vandálicos campan a sus anchas». Frente a ello, María José Catalá ha destacado que la población «quiere seguridad». Y ha adelantado que para ello, el PP quiere incrementar el número de policías y efectivos de la Guardia Civil: «Necesitamos más policía nacional y más guardia civil».

También en su perfil de X, María José Catalá ha resumido que «en la reunión de seguridad lo hemos dejado claro: el crimen dejará de tener como aliado al Gobierno». Y ha recordado que en Valencia, la Policía Local se había ampliado en 250 efectivos, pero que en las ciudades «necesitan que el Estado cumpla con sus competencias».