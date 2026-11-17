Cuando han transcurrido 743 días su huida de Paiporta tras la DANA, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones generales, Pedro Sánchez, se ha arrogado la reparación de carreteras autonómicas afectadas por la DANA del 29 de octubre de 2024 que, en realidad, ha sido la Generalitat Valenciana la que las ha recuperado. La reacción de la Generalitat a través de su conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, tras escuchar las palabras de Sánchez, ha sido inmediata: «¡Es mentira!». De hecho, el conseller ha sentenciado este mismo martes, a través de una publicación en sus perfiles de X y de Instagram: «El Gobierno de España no reparó ni un centímetro de infraestructuras de la Generalitat. Lo hicimos solos».

La recién iniciada campaña electoral no está funcionando para el PSOE en la Comunidad Valenciana. La vivienda, que Sánchez quería instalar como tema estelar en estos quince días, se le ha caído en este territorio. El motivo es sencillo: Sánchez prometió más de 1.000 viviendas y no ha entregado ni una. Por contra, la Generalitat Valenciana tiene en marcha ya más de 7.000.

En este contexto, tal como adelantó OKDIARIO, el PSOE intenta convertir la campaña en un plebiscito sobre la DANA del 29 de octubre de 2024, como ya desveló de facto la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ese mismo día manifestó en su perfil de la red social X: «Ay, que se viene una campaña entre la delegada de las botas puestas llenas de barro y las del Ventorro, y algunos están ya muy nerviosos…», lo que de facto indicaba que los socialistas querían situar la DANA en el epicentro del debate de esa misma campaña. Otro error.

Este lunes, Pedro Sánchez ha acudido a los platós de Telecinco para ser entrevistado. Y, allí, ha asegurado, entre otras cuestiones, que: «Lo que hicimos, ¿qué fue? Ustedes son los que tienen que coordinar la respuesta de la DANA y el Gobierno de España está a su lado. Apoyando, poniendo recursos. De hecho, tuvimos nosotros hasta reconstruir muchas de las carreteras e infraestructuras que eran competencia o bien de la Diputación de Valencia o bien de la Generalitat Valenciana o bien de los propios ayuntamientos. Y no lo digo como reproche. Lo digo como que, efectivamente, el Gobierno sí se comprometió con la Comunidad Valenciana y sí reconstruyó».

La realidad es bien distinta. Tal como se ha venido publicando desde la DANA, fue el gobierno autónomico valenciano el que recuperó en las semanas posteriores a las inundaciones la circulación en las 18 carreteras afectadas por la riada. Con ello, la Generalitat, en solitario, restableció la circulación en más de 75 kilómetros de red viaria dañada por la DANA. Y tal como aseguran fuentes del Ejecutivo autonómico, en todo ello «no participó el Gobierno de España».

De hecho, todas las carreteras autonómicas afectadas por la DANA están abiertas y plenamente operativas. Son un total de 18. Actuaciones complejas como la CV-33, CV-36, CV-403 o CV-50 ya han sido completadas, permitiendo recuperar la normalidad en algunos de los principales ejes de movilidad del área metropolitana de Valencia. Además de todo ello, la reconstrucción ha permitido mejorar las condiciones de seguridad de esas mismas infraestructuras.