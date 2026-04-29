El Consell concluye la reconstrucción total de Metrovalencia solo 18 meses después de la DANA

El 29 de octubre de 2024, Valencia resultó asolada por una mortífera DANA. El 29 de abril de 2026, 18 meses después de aquella tragedia, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado totalmente recuperadas, las nuevas instalaciones de Valencia Sud y del puesto de mando de Metrovalencia. Esta última infraestructura es el punto en que culmina la recuperación tras la DANA, con una inversión de 60 millones de euros. En cifras absolutas, la Generalitat ha reconstruido 50 kilómetros de vías y 20 de catenarias en solo 18 meses, a un ritmo notablemente superior al del Gobierno de España. La circulación se recuperó en esa zona el 20 de junio de 2025. Y la inversión ha sido de 140 millones de euros. De hecho, solo en la estación de Valencia Sud, se incluye un aparcamiento para más de 500 vehículos, con un coste estimado de 60 millones de euros.

En ese escenario, Pérez Llorca ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a efectuar los cambios normativos necesarios para que los ayuntamientos puedan actuar con más libertad y menos burocracia para que su reconstrucción sea real y facilite la recuperación moral de los afectados. Se da la circunstancia de que, frente a la pesada maquinaria burocrática del Gobierno Central, las dos leyes de simplificación administrativa de la Generalitat han permitido afrontar las obras de reconstrucción a la consellería de Infraestructuras, que dirige el vicepresidente Vicente Martínez Mus, de una manera más ágil que al Ejecutivo de Sánchez.

Juanfran Pérez Llorca ha revelado que en el «tiempo récord» de año y medio desde la riada, la Generalitat Valenciana ha recuperado 57 centros de salud, 59 puentes y carreteras locales que los ayuntamientos no podían asumir, 18 vías autonómicas y más de 100 depuradoras, entre otras actuaciones. Para ello, el Gobierno valenciano ha movilizado 3.100 millones de euros.

El presidente valenciano ha destacado que el Gobierno ha aceptado la reivindicación que el propio Pérez Llorca llevó hasta Pedro Sánchez para que las ayudas a los afectados de la DANA de 2025 no pagaran impuestos. De hecho, tal como el propio President ha remarcado, las ayudas de la Generalitat no tributan desde 2024. No obstante, Juanfran Pérez ha explicado que «seguimos necesitando que se confronte menos y se avance más y que para un caso excepcional y extraordinario como la DANA se adoptan medidas extraordinarias, sin trampas, en las que se de prioridad ante todo a la reconstrucción».