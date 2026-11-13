El fiasco de Sánchez con la vivienda: el Gobierno pone solo una en alquiler en Valencia y pide a Catalá que le dé difusión

El desastre de la política del Gobierno de España en materia de vivienda no tiene fin. Y un ejemplo paradigmático es la ciudad de Valencia, la tercera de España, que alberga a más de 900.000 habitantes. El viernes de la pasada semana, Pedro Sánchez viajó allí a un acto del PSOE sin haber entregado una sola vivienda, pese a llevar años anunciando que haría 1.000. Esta misma semana, solo un día antes de la huelga general, ese mismo gobierno anunció la licitación de 62 viviendas de un proyecto anunciado hace ocho años por el entonces ministro, José Luis Ábalos, que contenía más de 400 (Parque de Artilleros). Y nada se sabe del proyecto anunciado a bombo y platillo por Sánchez, la conocida como ciudad de la construcción, en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Pero lo que ha enervado a las autoridades municipales valencianas ha sido un correo dirigido por ese mismo Ejecutivo para informar a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, de la publicación de una nueva convocatoria de adjudicación en régimen de alquiler que consta de una sola vivienda.

Es decir, que el Gobierno de Sánchez pone en esa convocatoria una sola vivienda en régimen de alquiler asequible en el mes en que se celebran las elecciones generales para una ciudad en la que conviven más de 900.000 personas y donde la demanda de vivienda es acuciante.

Ha sido la propia alcaldesa y cabeza de lista del PP por esta provincia para las próximas elecciones generales del día 29, quien lo ha relatado en el transcurso del primer debate preelectoral este viernes tras recordar que Sánchez «no ha hecho nada por la vivienda en Valencia».

En concreto, María José Catalá ha revelado que: «Como alcaldesa de Valencia he recibido un correo, y lo digo para darle difusión, porque me piden que le dé difusión, que esa famosa iniciativa del Gobierno de Sánchez, Casa 47, pone a disposición de la ciudadanía en el municipio de Valencia un total de una vivienda, ¡una! Y me dicen, por favor, dele usted difusión. Cosa que hago en este momento».

Se da la circunstancia de que, frente a la inacción del Gobierno de España en materia de vivienda en Valencia, el Ayuntamiento que María José Catalá Catalá dirige ha incorporado 523 a su parque municipal y tiene más de 1.000 en marcha, dentro de su plan + vivienda.

Casa 47 es la entidad estatal de vivienda creada por el Gobierno mediante la transformación de la antigua entidad estatal del suelo (SEPES) y se encuentra dentro del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que dirige Isabel Rodríguez. Ese ministerio cuenta con una dirección general del Parque de Vivienda Asequible. Y esa dirección general es quien ha transmitido al Ayuntamiento de Valencia la puesta en régimen de alquiler asequible de esa única vivienda.