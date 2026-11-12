El Gobierno dio luz verde a 24 horas de la huelga a 62 pisos en Valencia anunciados por Ábalos en 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros 24 horas antes del inicio de la huelga general de este miércoles y a quince días de las elecciones generales la licitación de 62 viviendas, que suponen una mínima parte de las más de 370 viviendas anunciadas por el entonces ministro José Luis Ábalos en septiembre de 2020 en Valencia.

De facto, lo que ha hecho el Ejecutivo es anunciar el inicio del proceso de licitación de las obras de una parte menor de esas viviendas, 62, seis años después de anunciar su construcción en Valencia y ocho años después de un anuncio anterior del mismo ministro de 20.000 viviendas que comprendía también las del Cuartel de Ingenieros de Valencia.

Se da la circunstancia de que ni el gobierno de España con Pedro Sánchez, ni la Generalitat Valenciana bajo los gobiernos de Ximo Puig y Compromís, ni el Ayuntamiento de Valencia, también con PSOE y Compromís al frente, han construido prácticamente viviendas en los últimos años en Valencia. Al caso ya expuesto del Gobierno, se suma que la Generalitat de Ximo Puig no hizo una sola vivienda en ocho años. Y el gobierno municipal de Joan Ribó y el PSOE, solo 14 en el mismo número de años.

El caso del cuartel de ingenieros, del que ahora presume el PSOE, es paradigmático. Un anuncio durante ocho años para terminar licitando solo 62 de 438 viviendas.

En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a Casa 47 la celebración del contrato de obras de construcción de un edificio de vivienda pública para alquiler asequible en la parcela P2 de la actuación residencial Cuartel de Ingenieros, con un valor estinado de 13.430.813,78.

El 28 de noviembre de 2018, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció en Valencia la construcción de 20.000 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. Entre esas viviendas, se hallaban las referidas al Cuartel de Ingenieros y al Parque de Artillería. En febrero de 2020, también José Luis Ábalos auguró que las obras del Cuartel de Ingenieros se licitarían antes de que concluyera el primer trimestre de ese mismo año. Pero eso no sucedió.

El 10 de septiembre de 2020. Otra vez en Valencia, José Luis Ábalos, en representación del Gobierno de Sánchez, presentó las actuaciones de aquel plan de 20.000 viviendas de dos años atrás. En concreto, se anunció la construcción de más de 370 viviendas en régimen de alquiler social en el antiguo cuartel de ingenieros de Valencia. Esas viviendas debían destinarse a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos reducidos.

Y son 62 de esas 370 viviendas las que el pasado martes aprobó el Gobierno en el Consejo de Ministros. Es decir, que solo aprobó una sexta parte y lo ha hecho seis años después de su primer anuncio concreto sobre esas viviendas.

Además, se informó acerca de los trabajos de desarrollo y urbanización para proyectar otras 600 viviendas públicas en el parque de artillería. Ese acto contó con la participación del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig. Y se enmarcó en la concertación que estaban llevando a cabo el Ministerio de Defensa, entonces y ahora dirigido por Margarita Robles y Joan Ribó (Compromís), quien ostetaba la Alcaldía de Valencia.

En octubre de 2024, la entidad pública empresarial de suelo, lo que se conoce como el SEPES, adjudicó a una mercantil las obras del antiguo cuartel de ingenieros por 1,18 millones de euros para viabilizar la construcción de 438 viviendas de alquiler asequible.

Y, el 13 de enero de 2025, tal como entonces publicó OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez sacó del cajón un plan de viviendas para la DANA que ya fue anunciado por el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, también ante el Congreso de los Diputados en junio de 2021. El plan contemplaba las famosas 438 viviendas del Cuartel de Ingenieros de Valencia para alquiler a precios asequibles. Las mismas que en enero de 2025 anunció la ministra Isabel Rodríguez.