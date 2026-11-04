Sánchez vuelve a Valencia sin haber entregado ni una vivienda pese a llevar años anunciando que haría 1.000

El desastre de Sánchez con la vivienda y el fracaso de sus gobiernos en esta materia tienen uno de sus máximos exponentes en la ciudad de Valencia, donde el también candidato del PSOE en las próximas elecciones generales del próximo día 29 participará este viernes en un mitin de campaña. En concreto, Sánchez y sus gobiernos no han entregado ni una sola vivienda en esa ciudad de las 1.000 que llevan anunciando desde apenas cinco meses después de su llegada a La Moncloa. En concreto, las del Cuartel de Ingenieros y el Parque de Artillería de Valencia, donde el Gobierno ha anunciado una y otra vez la construcción de 1.000 viviendas. No hay ni una.

En concreto, el 28 de noviembre de 2018, el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció en Valencia la construcción de 20.000 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. Entre esas viviendas, se hallaban las referidas al Cuartel de Ingenieros y al Parque de Artillería. En febrero de 2020, también José Luis Ábalos auguró que las obras del Cuartel de Ingenieros se licitarían antes de que concluyera el primer trimestre de ese mismo año. Pero eso no sucedió.

El 10 de septiembre de 2020. Otra vez en Valencia, José Luis Ábalos, en representación del Gobierno de Sánchez, presentó las actuaciones de aquel plan de 20.000 viviendas de dos años atrás. En concreto, se anunció la construcción de más de 370 viviendas en régimen de alquiler social en el antiguo cuartel de ingenieros de Valencia. Esas viviendas debían destinarse a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos reducidos.

Además, se informó acerca de los trabajos de desarrollo y urbanización para proyectar otras 600 viviendas públicas en el parque de artillería. Ese acto contó con la participación del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig. Y se enmarcó en la concertación que estaban llevando a cabo el Ministerio de Defensa, entonces y ahora dirigido por Margarita Robles y Joan Ribó (Compromís), quien ostetaba la Alcaldía de Valencia.

En octubre de 2024, la entidad pública empresarial de suelo, lo que se conoce como el SEPES, adjudicó a una mercantil las obras del antiguo cuartel de ingenieros por 1,18 millones de euros para viabilizar la construcción de 438 viviendas de alquiler asequible.

El 13 de enero de 2025, tal como entonces publicó OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez sacó del cajón un plan de viviendas para la DANA que ya fue anunciado por el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, también ante el Congreso de los Diputados en junio de 2021. El plan contemplaba las famosas 438 viviendas del Cuartel de Ingenieros de Valencia para alquiler a precios asequibles. Las mismas que en enero de 2025 anunció la ministra Isabel Rodríguez.

Se da la circunstancia de que el anuncio de que este último anuncio del Gobierno en torno a estas viviendas en Valencia se produjo solo 48 horas después de que el PP registrara en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley que incluía una disposición adicional para forzar a Sánchez y su Ejecutivo a poner a disposición de los afectados por la DANA las 1.056 viviendas de la Sareb en esta provincia, como también adelantó en su día OKDIARIO.

La última ocasión en que el Gobierno ha vuelto a anunciar esas viviendas ha sido esta misma semana (noviembre de 2026) a través de la respuesta de la ministra Isabel Rodríguez a una carta dirigida por el concejal de Urbanismo de Valencia, Juan Giner, en la que este último le reclamaba la construcción de esas 1.000 viviendas tantas veces anunciadas por el gobierno y nunca construidas.

Precisamente, el edil Juan Giner ha considerado que los continuos incumplimientos en la construcción de esas 1.000 viviendas suponen que el Gobierno «está faltando al respeto a los habitantes de Valencia». Además, Juan Giner ha recordado que, mientras el gobierno de Pedro Sánchez «acumula anuncios grandilocuentes que no solucionan el problema de la vivienda, el de María José Catalá incorporará 1.000 viviendas al parque público en esta legislatura».