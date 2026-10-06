Valencia destroza la estrategia electoral de Sánchez con la vivienda: PSOE, Compromís y Podemos hicieron 0 en 8 años

La Comunidad Valenciana destroza la estrategia de la izquierda con la vivienda de cara a las inminentes elecciones generales, convocadas para el próximo 29 de noviembre. Los gobiernos del socialista Ximo Puig, con Compromís y Unidas Podemos, hicieron 0 viviendas entre 2015 y 2023, el último periodo en que estuvieron al frente de la Generalitat Valenciana. Unas cifras que se contraponen claramente a las más de 6.600 que tiene en marcha el actual ejecutivo del PP en el territorio, de las que 4.800 son de iniciativa pública.

El abandono de la política de construcción de vivienda por parte de la izquierda en sus años de gobierno en la Comunidad Valenciana fue del tal calibre que ya en 2023, en la campaña electoral, el entonces candidato de los populares, Carlos Mazón, anunció que la actual sería la «legislatura de la vivienda» en suelo valenciano por tres razones: «obligación, necesidad y política social».

En una visita, en abril de 2024, a esas mismas viviendas, entonces en construcción, Carlos Mazón advirtió que «no venimos a enseñar un mapa ni a enseñar un papel. Venimos a ver la grúa construyendo», en una clara referencia, precisamente, a los constantes anuncios del gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda que acaban en papel mojado, como hasta ahora.

La política de vivienda en la Comunidad Valenciana se desarrolla a partir del denominado Plan Vive, cuyo objetivo es la puesta en marcha de 10.000 viviendas a la conclusión de la legislatura. Ahora mismo, va camino de la mitad. De hecho, este mismo martes, apenas 24 horas después de que el presidente del Gobierno, el citado Pedro Sánchez, anunciase la convocatoria de elecciones, el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, se ha desplazado a Alicante para visitar esa misma promoción de viviendas de alquiler asequible, que ya están finalizadas a falta de algunos remates.

En esa visita, Pérez Llorca ha deslizado que el precio de alquiler de esas viviendas será de 580 euros al mes, más 665 de la plaza de aparcamiento. Se trata de 30 viviendas de tres dormitorios, dos de dos dormitorios y otras dos adaptadas destinadas a personas con movilidad reducida.

En el barrio alicantino de Rabasa se han adjudicado un total de 225 inmuebles en el marco del Plan Vive. Y, en el conjunto de la ciudad de Alicante, hay, ahora mismo, alrededor de otras 800 viviendas de protección pública en diferentes fases.