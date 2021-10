Ximo Puig ha dicho hoy en Alicante que existe un problema de vivienda que hay que resolver, pero ha admitido que «es posible que haya vías diferentes. No hay una vía única».

El presidente de la Generalitat Valenciana ha sostenido que la cuestión de la vivienda es «una realidad que es profundamente injusta con todas las personas. Sobre todo, con los jóvenes, pero también con las personas con dificultades desde el punto de vista salarial o de exclusión». Por tanto, ha añadido, «ante una cuestión crucial, ante un derecho constitucional como el derecho a la vivienda lo que no sirve es dejar hacer dejar pasar. Hay que actuar y me parece increíble que la respuesta -en referencia a la postura del PP- sea una respuesta visceral y que además ni se atienda a un texto que aún no conocemos».

Lo que sostienen destacados dirigentes populares, como Ayuso o Almeida es que no penalizarán casas vacías o, en el caso de Luis Barcala, el alcalde de Alicante, es que no aplicará «subidas salvajes», y por tanto no en encarecerá el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para gravar casas vacías.

En este sentido, Puig ha efectuado estas manifestaciones sólo 24 horas después de que el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, anunciase, precisamente, que Alicante no aplicará la subida «salvaje» del IBI que prepara Sánchez para gravar los pisos vacíos y que según dijo el alcalde supone “un ataque sin precedentes a la propiedad privada, plantea inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliario”.y días después de que tanto la presidenta de la Comunidad Madrid como el alcalde de la capital de España, los populares Ayuso y Almeida anunciaran que no regularán alquileres ni penalizarán casas vacías.

A partir de ahí, Puig ha dicho que «lo que no sirve es no hacer nada». «Cualquier gobernante -ha agregado- sabe que tiene que tiene que asumir su responsabilidad y, en el campo de la vivienda, -ha continuado- hay un un derecho constitucional que no se está aplicando debidamente en España». Por tanto, «algo habrá que hacer y es posible que haya vías diferentes, no hay una vía única. Pero hay que concertar a todas las administraciones para superar un problema endémico que vive la sociedad española y es la falta de acceso a la vivienda por parte de un considerable segmento de la población».